Además del huemul, la campaña permitió registrar otras especies de fauna silvestre, entre ellas el quique (Galictis cuja), el zorro culpeo, el puma y el concón.

Tres ejemplares juveniles de huemul fueron registrados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en sectores cordilleranos cercanos al Parque Nacional Laguna del Laja, en la Región del Biobío.

El hallazgo se produjo durante una campaña de monitoreo con cámaras trampa, desarrollada en coordinación con equipos de la Reserva Nacional Ñuble, en el marco de los esfuerzos de conservación de esta especie.

El operativo contempló la instalación de 19 cámaras trampa en tres cajones cordilleranos ubicados al norte de la cuenca del lago Laja, específicamente en sectores altos de los cajones de los esteros Lavanderos y Los Enteros. Se trata de áreas que no habían sido monitoreadas anteriormente y donde no se contaba con registros previos de la presencia de huemules.

Los dispositivos permitieron registrar a dos machos juveniles, aparentemente en buen estado de salud, mientras transitaban por un bosque de lenga. Un tercer ejemplar juvenil, también macho y con presencia de cornamenta, fue captado utilizando un corredor natural que conecta distintos valles cordilleranos.

El director regional de Conaf Biobío, Álvaro González, destacó la importancia de estos resultados. “Este hallazgo es una noticia muy positiva para la conservación del huemul en nuestra región. Nos permite confirmar su presencia en sectores que no habían sido monitoreados anteriormente y ampliar el conocimiento sobre su distribución en la cordillera del Biobío. También demuestra la importancia de mantener y fortalecer el trabajo de monitoreo de nuestra fauna silvestre”, indicó.

Como parte de la continuidad de estas acciones, en enero de 2027 Conaf proyecta instalar otras 20 cámaras trampa en el predio El Fuerte, ubicado al este de la laguna del Laja. Esta nueva campaña busca investigar una posible conexión norte-sur a lo largo de la cordillera, considerando también los reportes de avistamientos de una pareja de huemules en la ribera sur del lago.

Además del huemul, la campaña permitió registrar otras especies de fauna silvestre, entre ellas el quique (Galictis cuja), el zorro culpeo, el puma y el concón.