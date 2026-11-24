La muerte de la destacada actriz, a los 98 años, reabrió el debate sobre el reconocimiento que recibió por su trayectoria artística.

La partida de Delfina Guzmán volvió a poner sobre la mesa una deuda pendiente con su trayectoria artística, la cual tiene que ver con un reconocimiento que nunca recibió.

La actriz falleció este martes a los 98 años por causas naturales, según confirmó su familia, lo que marca el cierre de una extensa carrera de más de siete décadas, donde dejó una profunda huella en el teatro, el cine y la televisión nacional.

Entre las voces que lamentaron la falta de ese reconocimiento estuvo el actor y director Rodrigo Bastidas. En conversación con el matinal Mucho Gusto, recordó su vínculo con Guzmán y cuestionó que el país no le hubiera otorgado uno de sus principales galardones culturales.

Bastidas contó que tuvo la oportunidad de compartir con la actriz tanto en escenarios como en encuentros personales. En esas instancias, destacó su personalidad y la atención que despertaba entre quienes tenían la oportunidad de conversar con ella.

Al recordar su legado, el intérprete expresó su molestia por la ausencia del reconocimiento institucional.

“Yo creo que Chile está en deuda con la Delfina Guzmán. A mí me llama profundamente la atención que a una persona como ella, con sus características, nunca le hayan dado el Premio Nacional (Premio Nacional de las Artes)”, manifestó.

Luego reforzó su postura con una categórica afirmación: “Absolutamente merecedora de ese premio”.

El deseo que la familia de Delfina Guzmán manifestó antes de su muerte

La petición de que Delfina Guzmán recibiera el Premio Nacional de las Artes no surgió únicamente entre sus colegas. Meses antes de su fallecimiento, su nieta Francisca Eyzaguirre también había expresado que la actriz merecía obtener esa distinción.

En marzo de este año, Eyzaguirre conversó con Revista Sarah sobre los últimos años de vida de su abuela y compartió el anhelo de que pudiera recibir el galardón mientras aún estuviera en condiciones de disfrutarlo.

“A mí me hubiera gustado que, en un momento más lúcido, le hubieran dado un Premio Nacional de Artes Escénicas, se lo merece”, expresó entonces.

La nieta explicó que su preocupación estaba relacionada con el deterioro de la salud de la intérprete. Según relató, Guzmán disfrutaba de los homenajes que recibía, aunque en algunas ocasiones no lograba recordarlos al día siguiente.

Pese a la ausencia de este reconocimiento, Guzmán cosechó diferentes galardones durante su carrera, donde destacan el Premio Caupolicán en 1956, el Premio APES a la Trayectoria en 2007 y el Premio Caleuche a la Trayectoria en 2019.

Su legado también tuvo reconocimiento público. En 2025, una encuesta de Cadem la posicionó como la mejor actriz chilena de todos los tiempos.

Ese mismo año, en noviembre, la Universidad de Chile le otorgó la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, en reconocimiento a su contribución al desarrollo del teatro nacional.