Desde la administración de Trump destacaron que la candidatura conjunta “combina competencias complementarias y amplía el liderazgo diplomático de una manera que refleja la amplia membresía del Acuerdo”.

Estados Unidos manifestó su respaldo a la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para albergar la secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, conocido como BBNJ.

La Casa Blanca comunicó su posición durante esta jornada y destacó la experiencia de ambos países en materias relacionadas con la protección de los océanos y la transparencia institucional.

En su declaración, Washington valoró las capacidades de las dos naciones y el trabajo conjunto que desarrollaron para presentar la propuesta.

“Su asociación combina competencias complementarias y amplía el liderazgo diplomático de una manera que refleja la amplia membresía del Acuerdo”, señaló el comunicado.

“La Administración Trump reconoce la labor del presidente chileno Kast y del ministro de Relaciones Exteriores Pérez Mackenna, así como la del primer ministro belga Bart De Wever y la viceprimera ministra y ministra de Relaciones Exteriores Prevot, por sus contribuciones a esta iniciativa”, añadió el documento.

Sin embargo, Estados Unidos también planteó condiciones respecto del funcionamiento de la futura secretaría. En particular, puso énfasis en la independencia del organismo, su responsabilidad ante los integrantes del acuerdo y la protección de información sensible.

“El Acuerdo solo podrá tener éxito si cuenta con una Secretaría que sea independiente, que rinda cuentas ante los miembros del BBNJ y que esté comprometida con la protección de la integridad y la seguridad de los datos y la tecnología que gestiona”, sostuvo Washington.

“De prosperar, esta candidatura permitiría a Estados Unidos participar de manera más constructiva en el Acuerdo BBNJ mientras se evalúa su ratificación”, complementaron desde la administración de Trump.

Finalmente, Washington llamó a los países que forman parte del tratado a respaldar la candidatura de Chile y Bélgica durante la primera Conferencia de las Partes, instancia programada para enero de 2027.

Según la propuesta, Valparaíso albergaría la sede de la Secretaría y el mecanismo financiero del acuerdo, mientras que Bruselas concentraría la infraestructura física y tecnológica del Mecanismo de Intercambio de Información (Clearing House Mechanism).

La candidatura conjunta, que también cuenta con el respaldo de Japón, compite con la propuesta de China, la cual busca situar la Secretaría en la ciudad de Xiamen.