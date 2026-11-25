La viñamarina de 24 años no consiguió quedar entre las cinco finalistas y, en definitiva, la puertorriqueña Jennifer Barreto se quedó con la corona.

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La viñamarina Dominga López se situó entre las 12 finalistas del Miss Universo 2026, pero no alcancó a ingresar en la ronda de preguntas, en un certamen que coronó a la modelo de Puerto Rico, Jennifer Barreto, como la mujer más bella del planeta.

La periodista nacional, de 24 años, primero consiguió sortear la clasificación inicial y quedó entre las 30 primeras, tras lo cual tuvo un exitoso desfile en traje de baño, lo que le permitió ubicarse entre las 12 finalistas del concurso que se llevó a cabo en San Juan, la capital de Puerto Rico.

No obstante, luego del desfile en traje de gala, el jurado no incluyó a la chilena entre las cinco finalistas que enfrentaron la ronda de preguntas.

“Está relajada, confiada. Vamos bien“, manifestó Gabriel López, padre de la representante nacional al inicio de la nueva jornada del concurso.

Dominga López se suma a selecto grupo de chilenas en el Miss Universo

Tras clasificar entre las 12 finalistas del Miss Universo 2026, Dominga López pasó a formar parte del selecto grupo de cuatro chilenas que han llegado a esta etapa, junto a Emilia Dides, Inna Moll y Cecilia Bolocco.

Para ubicarse entre la docena de mujeres más bellas del planeta, la viñamarina desfiló primero en traje de baño, ocasión en la que se la nombró como la primera clasificada.

En la siguiente ronda, Dominga lució un traje de gala con el que “quise interpretar la belleza y la fortaleza de la araucaria a través de un diseño femenino, elegante y con mucha presencia escénica“.

Pese al favoritismo con el que llegó a esa etapa, Dominga López no consiguió clasificar entre las cinco finalistas y, en definitiva, la corona se la llevó la local Jennifer Barreto.