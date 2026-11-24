La iniciativa además prohíbe el acceso de menores de 18 años a plataformas de apuestas en línea, pornografía y contenido personal bajo suscripción.

AGENCIA UNO

La Cámara de Diputados despachó al Senado (132 votos a favor y una abstención) el proyecto de ley que prohíbe el registro, acceso y uso de redes sociales a menores de 14 años.

La iniciativa además considera que los adolescentes de entre 14 y 17 años podrán utilizarlas bajo condiciones especiales de seguridad y privacidad.

Junto con ello, se prohíbe el acceso de menores de 18 años a plataformas de apuestas en línea, pornografía y contenido personal bajo suscripción. En este último caso, tanto para creadores de contenido como para suscriptores.

La propuesta también establece restricciones para las plataformas de transmisión en vivo y videojuegos, dependiendo de sus funcionalidades de interacción social y calificación etaria. De igual modo, prohíbe el diseño algorítmico adictivo dirigido a menores de edad, el desplazamiento infinito de contenidos, la reproducción automática y los sistemas de recompensas asociados al tiempo de permanencia en las plataformas.

Estas restricciones no aplican a los servicios de mensajería privada directa y correo electrónico. Tampoco a plataformas educativas, servicios digitales del Estado, financieros, sanitarios y de emergencia, entre otros.

Igualmente, estará permitido el acceso, sin registro ni creación de cuenta, a contenidos educativos, científicos, culturales y de interés público, bajo determinadas condiciones de seguridad.

Los parlamentarios subrayaron que el uso precoz de RRSS se asocia con problemas de salud mental, como ansiedad, depresión e, incluso, ideación suicida. Además, afecta la educación y el neurodesarrollo. Asimismo, advirtieron sobre los riesgos de la generación de contenido sexual explícito mediante inteligencia artificial (IA).

La fiscalización de esta normativa estará a cargo de la Agencia de Protección de Datos Personales, que deberá ordenar medidas correctivas y aplicar sanciones.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y gravísimas, contemplándose multas de hasta 10 mil UTM. Para determinar las sanciones se considerarán, entre otros factores, la gravedad del daño, la capacidad económica del infractor y su grado de negligencia.