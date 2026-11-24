AGENCIA UNO

Una movilización convocada por el Colegio de Profesores contra los recortes presupuestarios que afectarían a la educación pública en el erario nacional 2027 terminó con incidentes en el centro de Santiago, barricadas y agresiones al interior de la Universidad de Santiago (Usach), institución que anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables.

A través de una declaración pública, el rector de la Usach, Pedro Palominos, indicó que “durante esta jornada, un grupo de personas ajenas a la Universidad ingresaron a nuestro campus y agredieron a uno de nuestros guardias de seguridad, golpeándolo con un candado en la cabeza mientras ejercía sus funciones. También fue golpeado la cabeza con un objeto contundente un miembro de la Mesa de la Federación de Estudiantes. En ambos casos, las personas afectadas fueron acompañadas por directivos superiores de la Universidad a Centro de Salud”.

Además, señaló que “la Universidad de Santiago de Chile es una de las universidades más prestigiosas del país, lugar de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, y en ningún caso escenario para librar batallas campales mientras su comunidad es herida y amenazada. La dirección jurídica de nuestra universidad interpondrá una querella en contra de quienes resulten responsables. En lo sucesivo, no se permitirá el ingreso al campus de personas externas en contexto de manifestaciones”.

Por último, indicó que “reforzaremos todos los accesos que fueron violentados. Como rector, tengo el deber de resguardar la integridad de quienes estudian y trabajan en nuestra universidad, y voy a ejercer esa responsabilidad con todas las herramientas que me otorga la ley. Vamos a defender a nuestra comunidad, y ese principio es irrenunciable”.