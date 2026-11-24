La divisa estadounidense subió $16,7 y terminó la jornada en $1.033, impulsada por la incertidumbre de los inversionistas frente al panorama de la inteligencia artificial y la caída del precio del cobre.

El dólar registró un fuerte salto este martes en Chile, al subir $16,7 y cerrar en $1.033, alcanzando su mayor valor al término de una jornada cambiaria desde el 14 de julio de 2022.

El avance estuvo marcado por la incertidumbre de los mercados internacionales frente al futuro de la inteligencia artificial (IA), factor que volvió a influir en las decisiones de los inversionistas.

Según datos de Bloomberg, replicados por el Diario Financiero, el escenario llevó a los inversionistas a desprenderse de activos considerados de riesgo, movimiento que también impactó al cobre, uno de los principales referentes para el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado chileno.

De esta manera, el tipo de cambio retomó una trayectoria alcista luego de que el lunes cerrara bajo los $1.020, poniendo fin a tres sesiones consecutivas de incrementos. Sin embargo, ese retroceso terminó siendo un breve respiro frente a la nueva escalada de la divisa.

Cabe recordar que hace menos de dos semanas el dólar había superado la barrera de los $1.000 por primera vez desde abril de 2025. Ahora, con el cierre en $1.033, vuelve a niveles que no se observaban desde hace más de cuatro años.

¿Qué factores explican el alza del dólar?

El comportamiento de la divisa también estuvo relacionado con la caída del cobre, cuyo precio se ha visto presionado por las dudas del mercado sobre las perspectivas de la inteligencia artificial y su impacto en las inversiones.

A estos factores se sumó el fortalecimiento del dólar a nivel internacional, en medio de las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

En esa línea, Bastián Olea, account manager de la aplicación de inversiones XTB, explicó: “Esta escalada responde a una doble presión externa. Por un lado, el retroceso del cobre, que acumula una caída superior al 15% en el mismo período, resta respaldo al peso chileno. Por otro, el dólar se fortalece a nivel global ante una mayor aversión al riesgo y las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva, con el mercado descontando posibles nuevas alzas de tasas en Estados Unidos”.

¿Qué productos podrían subir de precio por el alza del dólar?

El incremento del tipo de cambio no solo tiene repercusiones en los mercados financieros, sino que también puede trasladarse al bolsillo de los consumidores, especialmente por el encarecimiento de productos y servicios que dependen de las importaciones.

Entre los rubros que podrían experimentar variaciones se encuentra el de los combustibles, debido a la incidencia del dólar en la importación de petróleo y sus derivados.

Asimismo, los pasajes aéreos podrían verse afectados, ya que buena parte de los costos de las aerolíneas, como el combustible y otros servicios asociados a la operación, se expresan en moneda estadounidense.

Otro sector expuesto es el automotor. Los vehículos importados podrían encarecerse si las variaciones cambiarias se traspasan a los precios de venta en el mercado nacional.

Asimismo, plataformas de streaming y videojuegos, cuyas suscripciones se cobran en dólares, podrían representar un mayor gasto para los usuarios chilenos.