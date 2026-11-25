Los dos menores de edad que resultaron heridos permanecen internados en estado crítico en una clínica de Puerto Montt.

Para el mediodía de este miércoles están programados los funerales de las seis víctimas fatales que provocó el choque entre dos automóviles en la Ruta 5 Sur en la Isla Grande de Chiloé.

El siniestro, ocurrido el domingo en la recta Butalcura, dejó un saldo de dos adultos y cuatro menores de edad fallecidos, así como tres carabineras y dos niños heridos.

Respecto de estos últimos, se informó que ambos permanecen en estado crítico en la Clínica Andes de Puerto Montt.

En cuanto a las funcionarias de Carabineros, a la madre de los menores de edad se la sometió a una cirugía en Castro y luego se la trasladó hasta el mismo recinto hospitalario en que se encuentran sus hijos, mientras que las otras dos continúan internadas en el Hospital de Castro.

La principal hipótesis para explicar el choque en Chiloé

De acuerdo con lo manifestado desde la Fiscalía Local de Castro, la principal hipótesis que se maneja para explicar el mortal choque en la carretera de Chiloé apunta a una mala maniobra de adelantamiento por parte del conductor del vehículo en que viajaba la familia que falleció en el lugar.

Así, esta tesis corrobora las declaraciones que entregaron a las autoridades los testigos que presenciaron el accidente, en el sentido de que el móvil cruzó el eje de la calzada e impactó de frente con el otro automóvil.

El Ministerio Público recibió un “informe preliminar que establece como causa basal probable —es decir, la que ocasionó este accidente— que el conductor fallecido, por alguna razón que aún se encuentra en estudio, perdió el control del móvil, cambiándose a la pista contraria y colisionando con alta energía a un vehículo que circulaba en dirección contraria“, explicó el fiscal Enrique Canales.

“Por ahora, esta hipótesis preliminar es la que tiene mayor fuerza, pero estamos a la espera de los informes finales que incluyen no solo el trabajo en el sitio del suceso, sino también los peritajes mecánicos a los distintos vehículos, además de los informes médicos y forenses que se encuentran pendientes”, añadió.