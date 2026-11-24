Tomás Mosciatti se movilizaba junto a su esposa cuando fue impactado por alcance por un vehículo menor.

Tomás Mosciatti, abogado y uno de los dueños de radio Biobío, protagonizó un accidente de tránsito en Macul, quedando internado en la Clínica Alemana.

Según detalló T13, el hecho ocurrió el pasado sábado a las 13:00 horas, cuando se trasladaba en motocicleta en Américo Vespucio, a la altura de la rotonda Quilín, en la comuna de Macul.

Tomás Mosciatti se movilizaba junto a su esposa cuando fue impactado por alcance por un vehículo menor.

El conductor involucrado aseveró que el comentarista de radio Biobío realizó una maniobra brusca, lo que habría provocado la colisión.

Producto de este incidente, Mosciatti debió ser operado por una fractura de tibia y peroné, quedando internado fuera de riesgo vital.