El indicador económico registró una caída interanual de 1,2% y completó tres meses consecutivos de retrocesos.

La economía de Argentina entró en una fase de recesión técnica luego de registrar dos trimestres consecutivos de contracción, pese al repunte mensual de la actividad económica durante septiembre.

Así lo muestran los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que evidenciaron un deterioro mayor al esperado por los analistas.

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad cayó 1,2% en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025. Sin embargo, en la medición desestacionalizada anotó un crecimiento de 1,1% respecto de agosto, resultado que no fue suficiente para compensar las pérdidas acumuladas durante el trimestre.

De esta manera, Argentina sumó tres meses consecutivos de retrocesos interanuales, ya que julio registró una baja de 1,5%, agosto de 1,6% y septiembre de 1,2%. Además, el crecimiento acumulado entre enero y septiembre llegó a 1%, por debajo del 2,2% que presentaba al cierre del primer semestre.

El escenario también se explica por el desempeño del segundo trimestre de 2026, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió 0,6% en términos desestacionalizados frente a los primeros tres meses del año. A ello se suma la contracción estimada para el período julio-septiembre, que, según las proyecciones de economistas citadas por medios argentinos, habría alcanzado cerca de 1,8%.

Los sectores más afectados por la recesión técnica en Argentina

El informe del Indec también reveló que diez de los 15 sectores que componen el indicador registraron resultados negativos durante septiembre, reflejando un retroceso extendido en distintas áreas de la economía.

La mayor caída correspondió a la pesca, con un desplome de 48,6% interanual. Le siguió la intermediación financiera, que disminuyó 11,5%, mientras que el comercio mayorista y minorista retrocedió 2,2%. En tanto, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura anotó una baja de 2% y la industria manufacturera cayó 1,8%.

Cuándo se confirmará la recesión técnica en Argentina

Pese a los resultados del indicador mensual, la confirmación oficial del escenario recesivo llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el organismo estadístico publique las cifras del PIB correspondientes al tercer trimestre de 2026.

En ese contexto, el Indec hizo una distinción entre la evaluación general de la economía y el concepto de recesión técnica. Al respecto, sostuvo: “La identificación de una recesión requiere evaluar múltiples dimensiones de la actividad económica, no un único indicador”.

Asimismo, el organismo precisó: “En el debate público, en cambio, suele denominarse ‘recesión técnica’ a la caída del PIB desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos”.