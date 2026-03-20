Rafael Araneda volverá a la animación del Festival de Viña del Mar en 2027

Se espera que en los próximos días se oficialice la permanencia de Rafael Araneda en la animación del Festival de Viña del Mar.

Una de las grandes dudas del Festival de Viña del Mar 2027 era quién acompañaría a Karen Doggenweiler en la animación, luego que se conociera que Rafael Araneda terminaba contrato con Mega en febrero pasado.

Sin embargo, según consignó La Tercera, Araneda volverá a la Quinta Vergara en la próxima edición, tras llegar a acuerdo por una temporada más con la estación de avenida Vicuña Mackenna.

Se espera que en los próximos días se oficialice la permanencia de Rafael Araneda en la animación del Festival de Viña del Mar.

Su vuelta generó sorpresa, ya que el ex rostro de TVN había dejado en claro que enfrentaba un “fin de ciclo” luego de la última jornada del certamen internacional, tras 10 años en la Quinta Vergara, a pesar que los ejecutivos Daniel Merino y Juan Pablo González habían expresado su intención que continuara.

Rafael Araneda había declarado a Culto que “yo tengo un contrato que finalizó anoche (viernes 27 de febrero), entonces no puedo hablar de otra cosa. Para mí, esto es un cierre en términos contractuales, profesionales y lo que suceda en el futuro, me parece que Bizarro y Mega tendrán que analizar para ver cuál es su proyecto en el futuro y en ese sentido yo no puedo decirte otra cosa, sería ridículo”.