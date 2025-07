Proyecto audiovisual que recorre y muestra desde las alturas todo el país recibe máxima distinción en Festival de Cannes

Jeannette es comunista. No por caricatura ni exageración, sino porque milita —con orgullo— en dicho partido. Si a algunos les incomoda el término, lo consideran una etiqueta anticuada o incluso un insulto, créanme que no lo es: es una descripción ideológica precisa, asumida por ella misma. No se trata de ofender, sino de llamar a las cosas por su nombre. Jara es comunista, no la Bruja del 71.

Williams Valenzuela