Las frases con las que Jorge González descartó de plano un posible regreso a los escenarios

Luego de estrenar ocho canciones inéditas hace un par de semanas, el cantante Jorge González demostró que sigue activo y vigente, lo que además complementó con una extensa entrevista en la que compartió parte de su visión de una carrera que lo ha tenido por casi cuatro décadas en la primera línea de la música chilena.

La misma jornada en la que el cantautor colombiano Juanes reiteró su admiración por Jorge González y Los Prisioneros, y recordó que la banda fue uno de los referentes de su juventud y su generación.

Tras la publicación de sus nuevos temas, el medio La Rata entrevistó al artista, quien compartió muchas de sus sensaciones en estos momentos de su vida, a la vez que descartó la opción de presentarse en los escenarios.

“No tengo en absoluto deseos de actuar y, aunque quisiera, no lo veo posible. Hay que arrendar un lugar. ¿Cuántos escalones hay para subir al escenario? ¿Va a estar iluminado cuando me suba? ¿Tendré que desplazarme ahí arriba? No puedo hacerlo“, planteó sobre el tema.

En esa misma línea, añadió: “¿Dónde me voy a sentar? Hay que arrendar buen sonido y buenos roadies, y son caros. ¿Quién paga eso? Son tantas cosas que no solo es decir toquemos. No al nivel mío. Al nivel de una banda nueva, ok, porque si la cosa no funciona bien y el grupo es desconocido, no pasa tanto, pero en mi caso es diferente“.

Lejos de dar por terminado el tema, aseveró que “yo puedo salir con un piano, por ejemplo, pero la gente va a empezar a gritar canten Estrechez de corazón, canten Tren al sur. Charly y Fito son reconocidos buenos pianistas, pero igual no podrían presentarse solo tocando el piano. Le van a pedir Nos siguen pegando abajo“.

“Claro, a nivel práctico no se puede hacer. Y a nivel económico tampoco resulta, para nada. Tendría que gastar una fortuna. ¿En qué? ¿En que me aplaudan un ratito? Yo creo que una tarde gano más viendo algo en YouTube que tomándome la molestia de ir a hacer eso. ¿Para los demás? ¿Me debo realmente a los demás? Tendría que calcular que todo salga bien”, complementó.

Qué dijo Jorge González sobre su relación con el sexo opuesto

Sin embargo, su negativa a regresar a los escenarios no fue el único tópico que abordó Jorge González en la entrevista, ya que planteó, entre otras cosas, que “cuando joven, la única forma de conectarme con una mujer era acostándome con ella. Y me acostaba con todas mis amigas. Buena onda, bacán, pero luego me di cuenta que eso también me separaba un poco de algunas, porque para ellas no significaba lo mismo que para mí.”

“Ya no me interesa el sexo. No me interesa gustarle a las minas, para nada. Tampoco creo que si me interesara resultaría“, planteó.

Reveló también que “yo tuve dos parejas jóvenes en el último tiempo y me di cuenta que es completamente sobrevalorado eso de la cabra chica. Es más una cosa social, de soy choro, una mina más chica me da pelota. Es una tontera. No las vas a entender, viven en otro mundo. Y, al final, lo que quieres es sentirte conectado con alguien. Y esa conexión puede ser simplemente una conversación, una mirada”.