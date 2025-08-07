Genios chilenos: la historia que nunca nos contaron llega hasta el CEP

Sergio Larraín, Madame Errázuriz y Gordon Matta-Clark son los protagonistas de la tercera temporada del ciclo Genios Chilenos, que regresa al CEP con una propuesta que va más allá de la biografía para explorar las zonas menos iluminadas de su obra. “Vamos a revisar aspectos desconocidos de sus vidas, esos que siempre están conectados con su arte”, dice Javiera Parada, coordinadora del área cultural del centro.

“Logró entrar en la intimidad de los capos de la mafia en Sicilia, después de hacerse amigo de ellos”, cuenta Javiera Parada. No se refiere a un espía ni a un novelista, sino a Sergio Larraín, el fotógrafo chileno que rehuía la fama, el mundo editorial y las etiquetas, y que sin embargo se transformó en uno de los grandes nombres de la fotografía mundial. Ese episodio, casi secreto, será parte de la conversación que el Centro de Estudios Públicos (CEP) propone para inaugurar la tercera temporada de su ciclo Genios Chilenos este martes 12 de agosto.

Curado por el escritor Rafael Gumucio, el ciclo busca iluminar dimensiones menos conocidas de figuras que, aunque formaron parte de la cultura chilena, desarrollaron lo esencial de su obra fuera del país. “Es una constante que nos atraviesa”, reflexiona Parada. “Raúl Ruiz, Violeta Parra, Roberto Matta… muchos de nuestros creadores han sido celebrados en el extranjero antes que en Chile. Y algo similar ocurre con los tres nombres de esta temporada”.

El fotógrafo Sergio Larraín, la diseñadora y mecenas Madame Errázuriz (Eugenia Huici) y el arquitecto-artista Gordon Matta-Clark son los protagonistas de esta edición. El eje común: el espacio. “Quisimos comenzar este viaje desde lo amplio —dice Parada—. Larraín fotografiaba el espacio; Madame Errázuriz lo diseñaba y curaba desde una mirada estética; y Matta-Clark lo intervenía, lo abría, lo transformaba. Son tres maneras de relacionarse con el entorno desde el arte”.

La conversación de apertura estará dedicada a Larraín y contará con la participación de la escritora y crítica de arte Catalina Mena, sobrina del fotógrafo y autora del libro La foto perdida. “La Cata ha investigado muchísimo, no solo su obra sino también los aspectos menos conocidos de su vida”, dice Parada sobre el creador que en Chile es reconocido por sus imágenes de niños en situación de calle. “No queremos repetir las fotos emblemáticas, sino explorar otros territorios: Larraín en Sicilia, Larraín en Tulahuén, Larraín buscando transparencia más que fama”, dice.

En la segunda charla, el ciclo presentará a Madame Errázuriz, figura prácticamente ausente del relato cultural chileno, pero clave en el desarrollo de la estética moderna en Europa. “Fue amiga de Picasso, precursora del minimalismo, referente del diseño interior. En Chile no es conocida, pero fuera de nuestras fronteras fue crucial”, comenta Parada. En esta ocasión, la conversación estará a cargo de Rafael Gumucio y la investigadora Pía Montalva, especialista en historia del diseño y la moda.

El ciclo culmina con Gordon Matta-Clark, artista y arquitecto cuyo trabajo consistía en intervenir edificios —muchas veces abandonados— mediante cortes profundos que abrían nuevas perspectivas. “Para algunos, esos cortes eran gestos de ruptura, pero Ariel Florencia Richards, la investigadora invitada, propone otra lectura: dice que eran aberturas, actos de acceso, de posibilidad”, relata Parada. “Es una conversación que también se cruza con el libro que acaba de publicar el propio Gumucio sobre el padre de Matta-Clark, el pintor surrealista Roberto Matta en sus años de residencia en Nueva York.

Además de las charlas, el público podrá acceder a los libros de los autores participantes, gracias a la presencia de ediciones Metales Pesados y UDP en cada sesión. “Nuestro programa cultural se llama Futuros Posibles, y la idea es justamente esa: abrir espacio a otras sensibilidades”, concluye Parada sobre el ciclo que aloja en Cntro de Estudios Público, think tank de la derecha liberal económica y política. “Buscamos también atraer a públicos nuevos: vecinos, estudiantes, artistas, jóvenes”, describe.

Con una mirada que combina biografía, estética, historia y política, Genios Chilenos vuelve a interpelar el modo en que Chile reconoce —o ignora— a sus creadores. Y al hacerlo, invita a mirar no solo la obra, sino también el margen.

Ciclo Genios Chilenos – CEP 2025

Martes 12 de agosto, 18:30 horas

Sergio Larraín

Conversan Rafael Gumucio y Catalina Mena

Lugar: CEP, Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia

Martes 2 de septiembre, 18:30 horas

Madame Errázuriz

Conversan Rafael Gumucio y Pía Montalva

Martes 23 de septiembre, 18:30 horas

Gordon Matta-Clark

Conversan Rafael Gumucio y Ariel Florencia Richards

Entrada liberada previa inscripción. Más información en www.cepchile.cl