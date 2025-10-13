A los 78 años murió René Olivares, el pintor que diseñó las cubiertas de los discos de Los Jaivas

René Olivares también compartió su vivienda con la banda a fines de la década de 1970, cuando Los Jaivas vivieron en París.

En Francia, y a los 78 años, falleció el pintor chileno René Olivares, quien diseñó e ilustró las cubiertas de los discos del grupo Los Jaivas, de acuerdo con lo confirmado este lunes por la agrupación y el periodista Freddy Stock.

“Me confirman la partida del gran René Olivares en París. René fue un miembro más de Los Jaivas. Con su pincel, tradujo al lienzo las melodías y armonías majestuosas del grupo y le dio forma al rostro de sus discos“, posteó el profesional a través de las redes sociales.

Radicado en París, René Olivares compartió su vivienda con la banda a fines de la década de 1970, cuando Los Jaivas vivieron “en comunidad” en la capital francesa.

El dolor de Los Jaivas por la muerte de René Olivares

Su cercanía con la agrupación y los trabajos que realizó para ella explican el profundo dolor de los músicos, tal como lo expresaron a través de las redes sociales.

“Con muchísimo pesar comunicamos el triste fallecimiento de nuestro querido René Olivares, a sus 78 años. El ejemplo de un ser mágico y bueno que le dio a la música de Los Jaivas una postal indeleble en los ojos de todo un imaginario colectivo. Descansa en paz, hermano René, tu recuerdo y hermoso legado quedarán para siempre“, postearon.

El trabajo de René Olivares junto a Los Jaivas se plasmó en las ilustraciones de todos los álbumes de Los Jaivas, Alturas de Machu Picchu, Canción del Sur, Aconcagua e Hijos de la Tierra, entre otros.

Además, en 2023 se inauguró en la estación Cal y Canto del Metro, un mural dedicado a los integrantes de la banda chilena.