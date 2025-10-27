La Moneda alerta por delicado estado de salud de Héctor Noguera

Desde Palacio precisaron que el presidente Boric visitó a Héctor Noguera en su propio domicilio, luego que su familia detallara que estaba pasando por un complejo momento.

El propio presidente Gabriel Boric alertó sobre el delicado estado de salud que enfrenta el reconocido actor de cine y TV Héctor Noguera.

El mandatario era parte de la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, actividad que abandonó de forma anticipada tras ser informado de la situación del artista.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, indicó el jefe de Estado.

Desde Palacio precisaron que el presidente Boric visitó a Héctor Noguera en su propio domicilio, luego que su familia detallara que estaba pasando por un complejo momento.

En la actualidad, Héctor Noguera es parte de la teleserie Aguas de Oro de Mega, además de estar presente en producciones teatrales como La Pérgola de las Flores y Caballo de Feria.