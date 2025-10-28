A los 88 años falleció Héctor Noguera, considerado el mejor actor de la historia de Chile

En horas de esta mañana del 28 de octubre se confirmó la muerte del destacado actor.

Este martes 28 de octubre se confirmó la muerte del reconocido actor y director de teatro Héctor Noguera, quien en 2015 ganó el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

Héctor Noguera Illanes nació el 8 de julio de 1937 en Santiago y, por el lado paterno, era tataranieto del ex presidente José Joaquín Prieto. Se casó dos veces y en total tuvo seis hijos, dos varones y cuatro mujeres, entre ellas las también actrices Amparo y Emilia Noguera.

Tras egresar del Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle, estudió Arquitectura durante un año, pero luego optó por formarse en Teatro en la Academia de Arte Dramático del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica.

En mayo de este año, una encuesta posicionó a Héctor Noguera como “el mejor actor de la historia de Chile”, lo que se sustenta además con los numerosos premios que recibió durante su trayectoria artística, que se prolongó por casi siete décadas.

Exitosa carrera de Héctor Noguera en el teatro, cine y teleseries

En el teatro debutó en 1958 y tres años más tarde lo hizo en el cine, en la película Deja que los perros ladren, dirigida por Naum Kramarenco. En 1963 hizo su primera aparición en la naciente televisión chilena. A fines de esa década actuó en el icónico filme El Chacal de Nahueltoro, de Miguel Littín.

Otras películas en las que Héctor Noguera tomó parte durante su dilatada trayectoria fueron, por ejemplo, La pérgola de las flores (1975), La rosa de los vientos (1980), La frontera (1991), Subterra (2003) y Neruda (2016), entre varias más.

Gran parte de su trabajo teatral como actor, director artístico y profesor lo desarrolló en el Teatro de la Universidad Católica, y también integró compañías como el Ictus, el Teatro de Comediantes y Teatro Q.

En televisión, en tanto, protagonizó imborrables papeles en teleseries como Padre Gallo (1977), Matrimonio de papel (1985), Trampas y caretas (1992), Estúpido cupido (1995), Sucupira (1996), Romané (2000), Pampa Ilusión (2001), Machos (2003) y Perdona nuestros pecados (2017), entre muchas otras.