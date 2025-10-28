¿De qué murió Héctor Noguera? Los últimos días del actor y la compleja enfermedad que lo afectó

El actor falleció este martes a los 88 años producto de una enfermedad que le diagnosticaron hace unos meses, causando conmoción en el territorio nacional.

Este martes 28 de octubre se confirmó la muerte del legendario actor nacional, Héctor Noguera, a los 88 años, dejando un gran legado en la cultura de nuestro país.

Bajo este contexto, la hija del intérprete, Amparo Noguera, abordó la muerte de su padre, destacando el impacto artístico que tuvo el actor, agradeciendo el cariño y detallando cómo fueron sus últimos días.

En esta instancia, informó que Héctor Noguera murió producto de un cáncer que venía arrastrando hace un tiempo. “Él estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo y en un momento ese cáncer se volvió terminal“, dijo la actriz.

A lo que agregó: “Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada, se precipitó bastante los últimos días, lo que agradecemos todos, porque mi papa nunca ha sido un hombre para estar quieto”.

Siguiendo en esa línea, destacó su legado manifestando con evidente emoción que “me gustaría que lo recuerden como a un hombre justo. Un actor maravilloso. Una persona generosa y como una persona que es parte de la historia cultural de este país. Yo creo que la gente lo va a recordar mucho mejor de lo que yo estoy describiendo”.

“Se fue como él merecía irse, en poco tiempo”, añadió la intérprete.

Duelo Nacional por muerte de actor Héctor Noguera

Debido al complejo estado de salud en el que se encontraba Noguera, el presidente Gabriel Boric interrumpió una actividad en La Moneda para poder decirle adiós al actor: “Disculpen que tenga que partir un poquito antes, que tengo que despedir a una persona que está próxima a partir”.

Esta mañana, el mandatario hizo lo propio a través de sus redes sociales: “Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”.

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián. En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional”, cerró el jefe de Estado.