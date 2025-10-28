Siete décadas de teatro: la huella imborrable de Héctor “Tito” Noguera en Chile

El destacado actor nacional falleció este martes 28 de octubre, dejando atrás una vida dedicada al teatro y al arte chileno.

Con más de siete décadas dedicadas al arte escénico, Héctor “Tito” Noguera fue una de las figuras más queridas y admiradas del teatro y la televisión chilena.

Nacido en Santiago el 8 de julio de 1937, su vínculo con el arte comenzó a temprana edad, cuando descubrió en el escenario un espacio de libertad, creación y encuentro humano. Desde entonces, su carrera fue de constancia, disciplina y amor profundo por la actuación.

Su formación en la Universidad de Chile marcó el inicio de una trayectoria que trascendió generaciones. Allí comenzó a explorar la dirección teatral y la docencia, áreas donde también dejaría una huella indeleble.

Además de su destacada carrera en las tablas, Héctor “Tito” Noguera se convirtió en un rostro emblemático de la televisión chilena. Participó en innumerables teleseries, interpretando personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva del público.

A lo largo de los años, también desarrolló una sólida labor como director y maestro, formando a nuevas generaciones de actores y actrices.

Héctor “Tito” Noguera falleció este martes 28 de octubre, dejando atrás una vida dedicada al teatro y al arte chileno. Su obra y trayectoria forman parte esencial de la historia cultural de Chile, un ejemplo de entrega, pasión y coherencia artística que seguirá inspirando a quienes ven en el teatro no solo una profesión, sino una verdadera forma de vida.

Héctor Noguera: una vida dedicada al teatro, cine y televisión

A lo largo de su extensa trayectoria, Noguera participó en numerosas películas, entre ellas La pérgola de las flores (1975), La rosa de los vientos (1980), La frontera (1991), Subterra (2003) y Neruda (2016), además de muchas otras.

Gran parte de su labor teatral, tanto como actor, director artístico y docente, se desarrolló en el Teatro de la Universidad Católica. También formó parte de compañías destacadas como Ictus, Teatro de Comediantes y Teatro Q.

En televisión, protagonizó inolvidables papeles en teleseries que se convirtieron en clásicos, como Padre Gallo (1977), Matrimonio de papel (1985), Trampas y caretas (1992), Estúpido cupido (1995), Sucupira (1996), Romané (2000), Pampa Ilusión (2001), Machos (2003) y Perdona nuestros pecados (2017), entre muchas otras.