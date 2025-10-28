VIDEO – La sabiduría de Héctor Noguera en su última entrevista: “Para ser viejo hay que ser valiente”

Antes de morir, el actor reflexionó sobre la valentía necesaria para enfrentar la vejez y la capacidad de contemplación que esta brinda.

Este martes 28 de octubre se confirmó el fallecimiento de Héctor Noguera, figura emblemática del teatro y la televisión chilena. Debido a ello, se dio a conocer la última entrevista que realizó el destacado actor nacional donde reflexiona sobre la vejez y la actualidad del país.

En un diálogo sincero y cercano con Media UC, tres meses ante de su muerte, “Tito” Noguera afirmó que “para ser viejo hay que ser valiente, no se puede ser cobarde. Se necesita valor”.

“Es más difícil caminar, trabajar, dormir, despertar. Todo es más difícil. Entonces hay que ser valiente para encararla (la vejez) y eso cuesta, es un trabajo”, añadió.

“Tú luchas contra el deterioro, contra las sensaciones negativas de tu cuerpo, con tu cabeza, con tu mente. Uno piensa mucho, la cabeza da más vueltas que nunca”.

“Tienes más capacidad de contemplación”, añadió. “Uno se establece en una especie de contemplación de los demás y de uno mismo, observa lo que le pasa”.

Durante la que fue su última entrevista, el actor compartió su mirada sobre el estado actual de las artes y la cultura.



“No consigo ver, en general, en las autoridades, en los candidatos, en el futuro del país, una conciencia de la importancia de las artes. Me parece que eso se va achicando cada vez más”, señaló Héctor Noguera.

“Hablan mucho de que van a achicar el Estado y siempre achicar el Estado significa empezar por la cultura. Nadie empieza por achicar la salud o la educación, en buena hora”, planteó Noguera.

“Siempre el recorte empieza por ahí, porque se ignora la importancia de la cultura, de las artes, del conocimiento en la vida de las personas“.

“Se piensa que, si existe bien, pero si no existe, no importa. Pero resulta que sí importa y solamente se dan cuenta de que importa cuando ya no está”, expresó. “Y me parece que la cultura va desapareciendo cada vez más del discurso de la gente, del actuar cotidiano, y eso me parece grave y difícil para las artes“.