Gobierno decreta duelo nacional por fallecimiento del actor Héctor Noguera

“Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió”, expresó el mandatario, Gabriel Boric.

Este martes 28 de octubre, el presidente de la República, Gabriel Boric decretó duelo nacional tras la muerte del reconocido actor Héctor Noguera, quien falleció a los 88 años.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario destacó el legado que dejó el artista.

“Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”, indicó Boric en la red social.

En su mensaje, expresó un cordial saludo a la familia del actor.

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián. En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional”, concluyó.

Recordemos que el presidente Boric interrumpió una actividad oficial el lunes 27 de octubre de 2025 para visitar al actor Héctor “Tito” Noguera, quien atravesaba un delicado estado de salud.

En medio de su participación en la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el mandatario comunicó a los asistentes que debía retirarse anticipadamente para despedir a una persona cercana. “Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir”, expresó.