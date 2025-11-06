Sadel impulsa la adquisición de licencias literarias en colegios y centros de formación técnica

Sadel celebra 25 años impulsando la gestión responsable de los derechos de autor en la educación. Su nuevo desafío será regular el uso de obras literarias en la era de la inteligencia artificial.

La Sociedad de Derecho de las Letras amplía su modelo de licencias a colegios y centros técnico-profesionales, reafirmando su compromiso con la protección de la creación literaria en tiempos digitales. CEDIDA.

En el marco de la celebración de sus 25 años, la Sociedad de Derecho de las Letras (Sadel) anuncia que promoverá licencias de derechos de autor para el uso de obras literarias en establecimientos escolares y centros de formación técnico-profesional, a la vez que enfocará sus esfuerzos en la regulación del uso de libros en la inteligencia artificial.

Este anuncio lo realiza el presidente de Sadel, Diego Muñoz Valenzuela, durante la conmemoración del 25 aniversario de la corporación, que reúne a 503 autores y 88 editoriales, entre estos, 14 Premio Nacional de distintas disciplinas.

La estrategia busca extender al sector escolar el modelo de licencias que Sadel ya ha implementado en la educación superior, donde actualmente cubre a más de 475 mil estudiantes, y que —como pioneros— ya ha sido adquirida por el Colegios Alcázar de Las Condes y el CFT-IP Santo Tomás.

Este modelo de licencias permite a las instituciones educativas digitalizar o reproducir fragmentos de obras de autores y editoriales socias de Sadel con fines académicos, respetando los derechos de propiedad intelectual, según lo contempla la ley N°17.336 de Propiedad Intelectual.

Durante la ceremonia de los 25 años de la gestora de derechos —que se celebra en el restorán Castillo del Forestal— será presentado el “Sello Sadel”, un distintivo gráfico digital que podrán exhibir las entidades licenciadas que cumplan con los estándares en materia de gestión de derechos de autor.

Además, serán galardonadas tres instituciones por su rol pionero en la adopción de licencias de Sadel: la Universidad Central, el grupo educacional Santo Tomás y el Colegio Alcázar.