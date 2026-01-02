Fotolibro sobre sitio de memoria Casa Piedra tendrá doble lanzamiento en Santiago y Valparaíso

“Casa Piedra” se llama la publicación que, en modalidad fotolibro, rescata visualmente la historia de este espacio en La Serena que fue lugar de tortura durante la dictadura y que tiene, desde el 2022, declaratoria como sitio de memoria en Chile. Se realizarán dos presentaciones, primero, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Santiago) este 6 de enero, a las 19:00 horas y, posteriormente, el 23 de enero, a la misma hora, en Casa Espacio Buenos Aires (Valparaíso). Actividades con entrada gratuita.

La publicación, de la investigadora y fotógrafa chilena Fernanda Soto Mastrantonio, contó con el financiamiento del Fondart Regional, en su línea de difusión, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. CEDIDA.

Relevar la historia reciente y activar la memoria a través de las posibilidades de la narrativa visual de un fotolibro, es el objetivo de Ver esta publicación en Instagram abriendo las actividades culturales de este nuevo año a nivel nacional.

De la autora y fotógrafa nacional Fernanda Soto Mastrantonio, el fotolibro, que gira en torno a uno de los centros de tortura más reconocidos durante la dictadura, tendrá su lanzamiento este 6 de enero del 2026, a las 19:00 horas, en el Museo de la Memoria (Santiago), presentación a cargo de un panel integrado por la autora del fotolibro e investigadores/as del área de la cultura y los Derechos Humanos como la antropóloga y directora ejecutiva del Observatorio de Mediación Cultural, Carmen Menares Armijo y Rodrigo Bustos, Director Ejecutivo Amnistía Internacional-Chile. Posteriormente, el día 23 de enero, se realizará un segundo hito de lanzamiento en Casa Espacio Buenos Aires, en Valparaíso.

CEDIDA.

“Uno de los grandes desafíos de la fotografía actual es romper con la forma de contar las cosas. Para mí es un autoexamen constante escapar de la forma tradicional de contar. Actualmente, siento, hay una narrativa que está agotada y que pareciera no se sensibiliza con nuestra historia reciente y los atropellos a los derechos humanos ocurridos en dictadura.



Agregando que: “Uno de los desafíos de la fotografía contemporánea es narrar sin revictimizar y utilizar la mirada subjetiva del fotógrafo o la fotógrafa como un canal para transmitir emociones. En un contexto donde hay tanto negacionismo, donde todavía no se reconoce lo que sufrieron muchas familias y personas durante la dictadura, este fotolibro refleja la resistencia de la memoria”.

Sobre Casa Piedra

El Sitio de Memoria y Reflexión por los Derechos Humanos Casa de Piedra, ubicado en La Serena, fue un cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI) utilizado como centro de detención y tortura clandestino durante la dictadura cívico-militar en Chile. Se estima que Casa Piedra estuvo activo entre los años 1982 y 1985, siendo sus muros testigos de las más graves violaciones a los derechos humanos. El lugar fue reconocido como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico en 2018, y en 2022 fue entregado en comodato por cinco años a la Corporación Cultural La Serena Dieciséis de Octubre, organización que gestiona el sitio.

El fotolibro como resistencia de la memoria

El fotolibro es un dispositivo para experimentar y crear una narrativa visual que busca contar una historia a través de imágenes. En ese sentido, “Casa Piedra” como publicación tiene un alto potencial mediador, promoviendo la reflexión en torno a la historia reciente y proponiendo otras miradas para fortalecer la educación en Derechos Humanos. En términos de contenido, porta una potente narrativa visual, pero, también, testimonial, que no solo reconstruye el espacio físico y emotivo del recinto, “si no que es un acto de reparación simbólica y un llamado a mantener viva la memoria histórica”, explica la autora, quien junto a Nicolás García estuvieron al frente del trabajo fotográfico y etnográfico. El proceso editorial estuvo a cargo de Freddy Ojeda y Verónica Fieras y el diseño editorial de Sara Maríquez. La impresión es de Ograma.

CEDIDA.

“Hacer memoria es una necesidad, sobre todo hoy que avanzan con fuerza los discursos negacionistas y autoritarios en distintas partes del mundo y, también, en Chile donde es necesaria una resistencia de la memoria. En ese sentido, el formato de un fotolibro es un gesto editorial distinto para evocar la memoria, pues activa otras sensibilidades a través de las imágenes”, explica Fe

anda destacando una dimensión nueva a la hora de generar estrategias de educación en Derechos Humanos.



La invitación a ambos lanzamientos, tanto en Santiago como en Valparaíso, está dirigida a la comunidad artística, pero, también, a las comunidades educativas y organizaciones de derechos humanos en ambos territorios.

Circuito de presentaciones

La primera presentación será en el auditorio del Museo de la Memoria, este 6 de enero, a las 19:00 horas, junto a un panel integrado por la fotógrafa y autora de la publicación, Fernanda Soto Mastrantonio; la antropóloga y directora ejecutiva del Observatorio de Mediación Cultural, Carmen Menares Armijo y el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional-Chile, Rodrigo Bustos. Modera la periodista cultural Paulina Barrenechea Vergara. Se dispondrá un punto de venta del fotolibro para quienes deseen adquirirlo.

La segunda presentación será en la Biblioteca de Casa Espacio Buenos Aires, en Valparaíso, el 23 de enero, a las 19:00 horas. El lanzamiento exhibirá el fotolibro en un dispositivo DJ Book a los y las asistentes y estará seguido de un diálogo fotográfico junto a la autora y Rodrigo Gómez Rovira, director del espacio cultural. También habrá punto de venta.