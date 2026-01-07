“Problema de América Latina”: la alerta de Pedro Pascal por las acciones de Donald Trump

Se trata de la primera interacción del actor nacional a través de la red social en una semana, y la primera vinculada a Chile en casi un mes.

El actor chileno Pedro Pascal utilizó su cuenta de Instagram para alertar sobre las acciones emprendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y llamó a estar con los “ojos abiertos”.

El artista abordó el tema junto con repostear un video en el que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a lo ocurrido en Venezuela.

En el registro, la secretaria de Estado planteó que “Venezuela había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia“.

“Ese es el problema que tenemos actualmente y porque, además, no es solo un problema de Venezuela, es un problema para América Latina“, añadió Vallejo, quien dijo que lo ocurrido fijó un precedente que podría arriesgar la soberanía de otros países de la región, así como de sus recursos naturales.

“Así como fue Venezuela ahora, mañana el canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe si no también sobre otro recurso estratégico como el cobre o el litio en otros países de nuestra región, entonces, hay que abrir los ojos“, manifestó la vocera.

Pedro Pascal apoyó dichos de Vallejo sobre Donald Trump

En su posteo, Pedro Pascal evidenció su apoyo a las palabras de Camila Vallejo, y sobre las acciones de Donald Trump escribió: “Problema de América Latina. Ojos abiertos“.

Se trata de la primera interacción del actor nacional a través de la red social en una semana, y la primera vinculada a Chile en casi un mes, ya que no la empleó para referirse a la elección de José Antonio Kast en los comicios del pasado 14 de diciembre.