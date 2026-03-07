El mensaje del Teatro Municipal de Santiago a Timothée Chalamet tras polémicos dichos contra el ballet y la ópera

El actor estadounidense desató polémica mundial al afirmar que “a nadie le importan el ballet y la ópera” durante una charla pública con Matthew McConaughey, días antes de la ceremonia del Oscar donde compite como Mejor Actor.

El nombre de Timothée Chalamet se volvió tendencia luego de una charla universitaria que, en principio, buscaba reflexionar sobre el futuro del cine.

El actor participó en un encuentro junto a Matthew McConaughey organizado por CNN y Variety en la Universidad de Texas en Austin, donde abordaron el futuro de las salas de cine en medio del auge del streaming.

En ese contexto, Chalamet comparó el poder de convocatoria de películas como Barbie y Oppenheimer con el de las artes escénicas tradicionales, y lanzó la frase que encendió el debate: “No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe esto’”.

El propio Chalamet pareció darse cuenta de inmediato del potencial impacto de sus palabras: “Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas sin razón”, bromeó ante el público.

Las respuestas y críticas llegaron desde todo el mundo, y Chile no fue la excepción.

El Teatro Municipal de Santiago no tardó en sumarse a las respuestas globales con un escueto pero directo mensaje en redes sociales: “A nosotros nos importa”, junto a un video en que destaca las disciplinas puestas en cuestión por el protagonista de Call Me by Your Name, Dune y el más reciente estreno, Marty Suprime.

Una polémica que se extiende por el mundo

La reacción de la institución chilena fue parte de una ola de respuestas que recorrió el mundo artístico. La bailarina principal del New York City Ballet, Megan Fairchild, le respondió al actor en un video de Instagram: “Timmy, no sabía que eras un bailarín o cantante de ópera de clase mundial que simplemente eligió no seguir ese camino porque actuar es más popular. El ballet y la ópera no son pasatiempos de nicho que la gente descarta para buscar la fama”.

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra subió a TikTok un video dirigido directamente al actor, en el que aparece con su orquesta y declara: “Oye, Timothée, lamento que no quieras ser parte de esto. Quizás quieras reconsiderarlo, y no estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo”.

El Metropolitan Opera, la LA Opera y el Royal Ballet and Opera publicaron respuestas en Instagram reprendiendo al actor. La Ópera Estatal de Viena también reaccionó, invitándolo directamente: “Considera esto como tu invitación personal a Viena”. El English National Ballet de Londres, por su parte, informó que más de 200.000 personas asistieron recientemente a sus funciones presenciales.

La respuesta más ingeniosa llegó desde Seattle: la Ópera de Seattle lanzó un código promocional de descuento del 14% bajo el nombre “Timothee” para su producción de Carmen, citando irónicamente la propia frase del actor sobre haber “perdido 14 centavos en audiencia”.

La controversia llega en un momento particularmente delicado para Chalamet. El actor se encuentra en la carrera hacia los Oscar 2026, nominado en la categoría de Mejor Actor por su interpretación en Marty Supreme. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En Hollywood, donde cada declaración pública es analizada con lupa durante la temporada de premios, la polémica añade presión adicional a su candidatura.