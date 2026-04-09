María José Ferrada, la chilena que roza el “Nobel” de la literatura infantil

La escritora chilena María José Ferrada es una de las seis candidatas que pueden obtener el “Nobel” de la literatura infantil: el Premio Hans Christian Andersen, que entrega cada dos años la Junta Internacional de Libros para Jóvenes (IBBY, por sus siglas en inglés).

La autora no solo esta considerada para eventualmente obtener este reconocimiento, sino que también es finalista a otro importante galardón de este campo literario, el Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) con el que el gobierno sueco reconoce a la trayectoria de los autores de literatura juvenil o infantil.

La mujer detrás de obras como El interior de los colores y Las memorias de Hugo (el chancho de tierra) sabrá si fue galardonada en la 63ª edición de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el evento internacional más importante en el mundo editorial infantojuvenil. El lunes se revelará el ganador del premio que lleva el nombre del célebre autor danés y el martes, al mediodía, quien será reconocido por el gobierno sueco, que entrega este galardón desde hace más de veinte años.

María José Ferrada. Foto: Rodrigo Marín.

Una laureada trayectoria

“El silencio de las cosas es diferente al nuestro, no sé si alguna vez lo notaste. Yo me quedo en ese silencio y me imagino que pasan los años, miles de años, y que el último rastro del paso de los hombres por la tierra, son los huesos de mis manos aferrados a tu taza de café“.

El extracto pertenece a La tristeza de las cosas (2017), la obra juvenil con la que la autora grafica, mediante un objeto y quien lo observa, la vida truncada de una de las víctimas de desaparición forzada en Chile.

La Fundación Entrelíneas -que ha publicado cuatro de sus creaciones en su catálogo gratuito Viva Leer- describe a María José Ferrada como “una de las voces más singulares y premiadas de la literatura

contemporánea en español”.

“Su escritura, traducida a más de veinte idiomas, se caracteriza por una poética de lo esencial y la belleza de lo cotidiano, donde los objetos y los pequeños detalles cobran una dimensión simbólica y profunda”, destacan desde la fundación dirigida por Constanza Reid.

Su trayectoria ha sido reconocida por los máximos galardones iberoamericanos como el Premio Cervantes Chico Iberoamericano (2022) y el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil (2021). A ello se suma el premio Bologna Ragazzi que recibió su obra El Bolso junto con la selección White Ravens en Alemania. Otros de sus ejemplares como Un Jardín y Niños recibieron menciones especiales en la Feria de Bolonia. También fue elogiada su obra para adultos, Kramp, con tres importantes galardones nacionales: el Premio Mejores Obras Literarias (MOL), el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio de la Crítica.

Bolonia repasa el universo literario de Ferrada

Para honrar la trayectoria de la también periodista, la Fundación Entrelíneas organizó un encuentro en colaboración con el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Modernas de la Universidad de Bolonia, la Biblioteca Amílcar Cabral, y con la ayuda de otros actores nacionales como la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería chilena y la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas.

El evento “La poetica dell’infanzia: tanti modi di leggere María José Ferrada” está programado para las 14.30 (hora local) del martes 14 de abril y busca discutir la manera en la que Ferrada pone de manifiesto en sus obras temas como la memoria histórica, los derechos humanos, la identidad y la vulnerabilidad, desde una mirada que reivindica la belleza como un derecho fundamental de todos los niños.

Además del conversatorio -que incluye la participación de representantes de la Fundación Entrelíneas así como de la Universidad de Bolonia y de la traductora al italiano de las creaciones de Ferrada, Marta Rota- se proyectará el libro digital de la autora El pueblo de los unicornios, publicado por la citada fundación. También, la propia biblioteca tendrá una muestra especial de su obra, para dar a conocer al público internacional su labor literaria.