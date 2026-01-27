El poder de leer y de las bibliotecas

Hoy, más que nunca, necesitamos volver a los libros y habitar las bibliotecas para construir identidad, comunidad y futuro.

Leer desde la infancia potencia habilidades cognitivas y favorece el bienestar emocional. Un estudio de la Universidad de Cambridge (2023) demostró que los jóvenes que leen por placer desde pequeños rinden mejor en pruebas de memoria, aprendizaje y atención, y presentan menos estrés. Otros análisis, publicados por Neuroscience News, muestran que la lectura frecuente fortalece la empatía, mejora la comprensión emocional y reduce la sensación de soledad.

Las municipalidades cumplimos un rol clave en fomentar estos hábitos, porque es en lo local donde nacen los vínculos con los libros y la cultura. Promover la lectura es una política pública que impacta directamente en la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral.

En este contexto, en Lo Barnechea celebramos los 30 años del Centro Lector, una de las bibliotecas públicas más completas de la Región Metropolitana. Desde su inauguración en 1996, el Centro Lector ha sido pionero en el fomento lector municipal, ofreciendo un espacio abierto, accesible y pensado para toda la comunidad.

Gracias a la gestión de la Corporación Cultural, se ha consolidado como un punto de encuentro intergeneracional. Actividades como cuentacuentos, talleres, charlas, poesía, seminarios y una ludoteca activa—sostenidas por un voluntariado que realiza más de 350 sesiones al año—lo han convertido en un verdadero corazón cultural. A esto se suman iniciativas como el Bibliobús, programas pedagógicos con docentes, “Fichas a la calle” y nuevos espacios digitales.

Tras tres décadas acompañando a generaciones de vecinos, el Centro Lector demuestra que la lectura compartida es una poderosa herramienta de integración social: abre diálogo, une realidades y genera oportunidades.

Hoy, más que nunca, necesitamos volver a los libros y habitar las bibliotecas para construir identidad, comunidad y futuro. Celebrar estos 30 años es renovar el compromiso de seguir fortaleciendo este espacio y proyectarlo hacia los desafíos culturales, educativos y tecnológicos que vienen.