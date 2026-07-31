Jakub Orliński, estrella de la ópera mundial, se presentará en Viña del Mar

Ganador del Opus Klassik y protagonista de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, el contratenor y b-boy polaco se presentará el 18 de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar junto a la orquesta Il Pomo d’Oro.

El contratenor polaco Jakub Orliński vuelve a Chile con un concierto programado para el 18 de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar, en el marco de su gira “Beyond with Il Pomo d’Oro”. La presentación, organizada bajo el alero de la Fundación Museo de la Moda, marcará el regreso al país de una de las voces más singulares del panorama lírico internacional.

Orliński, de 35 años, se ha consolidado en la última década como uno de los intérpretes más disruptivos de la música clásica contemporánea. Nacido en Varsovia el 8 de diciembre de 1990, es contratenor y breakdancer, y ha protagonizado producciones en compañías como el Metropolitan Opera de Nueva York, el Royal Opera House de Londres, el Teatro Grande de Varsovia y la Ópera de Fráncfort. Su condición de bailarín de break dance —disciplina que practica desde la infancia y en la que llegó a ser campeón nacional junto al skate a los 14 años— le ha valido una notoriedad poco habitual para un cantante de repertorio barroco, incluyendo una participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde combinó una aria de Rameau con una coreografía de breakdance sobre un techo.

En esta oportunidad, Orliński estará acompañado por Il Pomo d’Oro, orquesta de cámara fundada en 2012 y especializada en una interpretación auténtica y dinámica de óperas y obras instrumentales de los períodos barroco y clásico, integrada por músicos reconocidos como referentes de la práctica historicista.

Formado en la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia —donde también integró la Academia de Ópera del Gran Teatro— y posteriormente en la Juilliard School de Nueva York, Orliński saltó a la fama internacional en 2017, cuando su interpretación de Vedrò con mio diletto de Vivaldi, filmada en el Festival de Aix-en-Provence, se viralizó y acumuló más de cuatro millones de reproducciones en línea (actualmente supera los 13 millones). Su álbum debut, Anima Sacra (2018), fue distinguido con el Opus Klassik a la Grabación Vocal Solista, y su discografía —que incluye Facce d’amore (2019) y Farewells, dedicado a clásicos de la ópera polaca— ha sumado desde entonces el Gramophone Classical Music Award (2019), el International Opera Award (2021) y el International Classical Music Award (2022). En 2025 fue además designado embajador de la firma relojera Rolex.

Su etérea voz y peculiar carisma escénico —que combina el virtuosismo del falsete con la energía física del breakdance— lo han convertido en un puente entre la tradición operística y nuevas audiencias, especialmente a través de las redes sociales.

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