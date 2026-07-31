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Alejandro Tabilo vs Ben Shelton: a qué hora y dónde ver en vivo el ATP de Washington

Alejandro Tabilo saltará a la cancha con el objetivo de dar el golpe y meterse en las semifinales del torneo estadounidense.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Alejandro Tabilo (30°) buscará dar el golpe este viernes en los cuartos de final del ATP 500 de Washington, donde enfrentará al segundo máximo favorito del torneo.

La primera raqueta nacional se medirá ante el estadounidense Ben Shelton (8°), con quien no registra encuentros previos.

Para llegar a esta instancia, el chileno derrotó al francés Térence Atmane (56°) en sets corridos. En el caso del norteamericano, en la ronda anterior eliminó a Ugo Humbert (29°) en un disputado duelo a tres sets.

Si Alejandro Tabilo da el batacazo y vence a Ben Shelton, en las semifinales enfrentaría al ganador del cruce entre el italiano Lorenzo Musetti (15°) y el español Rafael Jódar (24°).

Junto con ello, una eventual victoria haría escalar aún más al zurdo en el ranking ATP, ya que podría llegar al casillero 26°.

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de Alejandro Tabilo vs Ben Shelton por el ATP de Washington

El crucial duelo entre el chileno y el estadounidense se disputará este viernes 31 de julio, no antes de las 20:00 horas, debido a está programado en el último turno de la cancha principal.

Este encuentro se podrá ver en vivo a través de la plataforma de streaming de Disney+.

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