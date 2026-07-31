Primera votación del Consejo de Seguridad y posible veto de Estados Unidos frustrarían opción de Bachelet en la ONU

La elección de la nueva máxima autoridad de la organización podría producirse entre septiembre y octubre.

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Pese al apoyo de dos potencias latinoamericanas como Brasil y México, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, no salió bien parada del sondeo inicial del Consejo de Seguridad en el proceso para elegir al sucesor de António Guterres al frente de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Si bien se trató de una votación no vinculante con el proceso definitivo, lo concreto es que, tras la votación de los 15 integrantes de la instancia -cinco de ellos permanentes y los otros diez rotativos-, la exmandataria chilena se ubicó en el cuarto lugar entre los siete postulantes.

Si bien el resultado de esta primera instancia es confidencial, medios especializados como Reuters y PassBlue dieron a conocer quiénes fueron los favoritos en la ronda inicial.

Factores que dificultan la opción de Bachelet en la ONU

De acuerdo con lo expuesto por los citados medios, la costarricense Rebeca Grynspan resultó la más favorecida, tras recibir diez votos favorables, uno en contra y cuatro respuestas “sin opinión”.

A continuación quedó la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, quien obtuvo con nueve respaldos, dos rechazos y cuatro votos sin opinión.

El tercer lugar le correspondió al argentino Rafael Grossi, con siete respaldos, dos votos en contra y otros seis de aquellos que prefirieron no pronunciarse.

La expresidenta Michelle Bachelet se situó en la cuarta posición, con seis respaldos, cinco rechazos y cuatro abstenciones.

Más atrás están Macky Sall, candidato de Senegal, que tuvo seis apoyos, siete rechazos y dos votos sin opinión; María Fernanda Espinosa, de Ecuador, que registró cinco respaldos, dos votos en contra y que no opinaron, y Olara Otunnu, de Uganda, quien contó con dos apoyos, cinco rechazos y ocho abstenciones.

Pero no solo el situarse en la medianía entre los candidatos a dirigir la ONU dificulta la opción de Bachelet, sino que a ello se debe sumar la clara opción de que Estados Unidos ejerza su derecho a veto con la exmandataria.

De hecho, en abril pasado, el embajador estadounidense en la ONU y muy cercabo a Donald Trump, cuestionó a Bachelet por su postura en materia de derechos humanos en China y su posición en favor del aborto.

Tras esta primera evaluación del Consejo de Seguridad de la ONU, se espera una segunda ronda en la que los candidatos que recibieron menos apoyo podrían retirar sus postulaciones y negociar con quienes permanecerán en carrera.

La elección de la nueva máxima autoridad de la organización podría producirse entre septiembre y octubre.