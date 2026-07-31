La programación de la fecha 17 de la Liga de Primera: cuándo juegan Colo Colo, la U y la UC

Revisa los horarios y qué partido irá por TV abierta en esta nueva fecha de la Liga de Primera del fútbol chileno.

Este viernes comienza la fecha 17 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde destacan varios partidos.

La acción del Campeonato Nacional iniciará el duelo entre Universidad de Concepción y Palestino en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Para el sábado 1 de junio, destaca el encuentro entre la Everton de Viña del Mar y Colo Colo, el cual se disputará en el Estadio Sausalito.

Durante el domingo, la U Católica visitará a Deportes Concepción y la U de Chile recibirá a Huachipato en el Estadio Nacional para cerrar la jornada.

¿Y por TV abierta? El partido que irá por la señal de Canal 13 será el de Deportes La Serena vs O’Higgins, pactado para las 15:00 horas del domingo.

La programación de la fecha 17 de la Liga de Primera 2026 del fútbol chileno