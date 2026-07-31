Los detalles del acuerdo de desarme de Hamas y la condición que le puso a Israel para concretarlo

“Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos”, aseguró el negociador del grupo palestino, Ghazi Hamad.

YAHOO.

El grupo islamista palestino Hamas confirmó este viernes que logró un acuerdo para concretar su desarme, horas después del anuncio en ese sentido que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con lo planteado por el negociador de Hamas, Ghazi Hamad, el pacto incluye “la obligación” de Israel de “retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos“.

“Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos“, aseveró, a la vez que ratificó que el borrador del acuerdo se debatió con diversas facciones palestinas.

Los detalles del acuerdo para el desarme de Hamas

Según Hamas, como parte del convenio se estableció también que Israel no participará en el proceso a través del cual el grupo palestino concretará el desarme.

Además, se contempla que, junto con el retiro de las tropas israelíes, se procederá al despliegue de una fuerza internacional en Gaza.

La implementación del proceso estará a cargo del Consejo de Paz, una institución creada en enero de este año por el mandatario estadounidense.

Hamas también indicó que el Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo instaurado por el Consejo de Paz, será el único autorizado para efectuar el inventario de las armas que entregará para su almacenamiento.

Luego de que se concrete la retirada de Israel, una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) colaborará con “una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en Gaza“, apuntó por su parte Donald Trump.

En tanto, se espera que mediadores de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos se reúnan en El Cairo para ultimar el acuerdo.