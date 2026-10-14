FAXXI 2026: cuatro miradas a la feria de artes visuales que llega a Lo Barnechea

En su 15° aniversario, la feria de arte FAXXI llega por primera vez al Centro Cultural El Tranque, en Lo Barnechea, con ochenta artistas visuales elegidos entre más de 250 postulantes. Conversamos con cuatro de ellos —Juan Pablo Calderón, Ramiro Miguel, María Paz Vicens y Laura Vernaza— sobre lo que presentarán, lo que significa haber sido seleccionados y las preguntas que mueven su trabajo.

Durante tres días, del viernes 16 al domingo 18 de octubre, el Centro Cultural El Tranque se convertirá en un punto de encuentro para el arte visual chileno. FAXXI, la feria que nació en 2011 para acercar el trabajo de las y los creadores contemporáneos al público, celebra quince años volviendo a su formato presencial a gran escala y estrenando, en paralelo, una edición online en faxxi.cl, pensada para llegar a públicos de todo Chile y del extranjero.

La propuesta sigue siendo la misma que le dio origen: recorrer la feria, conversar directamente con las y los artistas y comprar obras en el lugar. “Cumplir 15 años representa un hito fundamental en la trayectoria de FAXXI, y no hay mejor manera de celebrarlo que regresando a nuestro formato presencial a gran escala”, señala Isabel Parot, directora de la feria. El regreso fue posible gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en su línea de Fortalecimiento de Mercados Culturales, y a una alianza con la Corporación Cultural de Lo Barnechea, institución anfitriona de esta edición.

La mirada detrás de la selección

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Rodolfo Andaur, curador y gestor cultural; Carolina Lara, periodista y curadora; Gerardo Pulido, pintor, escultor y académico de la Escuela de Arte UC; y Alejandra Valdés, gestora cultural y directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea.

La edición 2026 tiene sellos propios. La mayoría de las y los seleccionados son mujeres, la pintura es el medio más recurrente —seguida por el textil, la escultura, la fotografía y el dibujo— y, en lo temático, destacan las obras que dialogan con el paisaje, el territorio y la naturaleza, junto a las que exploran la memoria y la identidad. Pulido suma otros rasgos: la abstracción y el trabajo manual. “Lo que evaluamos no fue únicamente la trayectoria de cada artista, sino la propuesta específica presentada y la manera en que esta podía dialogar con el formato de la feria”, explica.

De esa diversidad dan cuenta los cuatro artistas que conversaron con El Dínamo. Un arquitecto que fotografía la luz hasta volverla abstracción; otro que rescata, a través del fotomontaje, la vivienda modernista de los años 60; una pintora que retrata las flores en el instante en que empiezan a marchitarse, y una artista que fotografía el cielo de Santiago para cambiar la manera en que lo miramos.

Juan Pablo Calderón: “Busco generar en quien mira un momento de reflexión y calma”

—¿Qué obras presentarás en FAXXI 2026 y cómo se relacionan con lo que has venido haciendo últimamente?

“Presento dos series, dos miradas sobre la luz y el color. Por un lado, parto de la ciudad: tomo fragmentos de edificios comunes y, con el color y la forma, los saco de su función hasta que queda solo la composición. Y, por otro lado, construyo espacios cerrados, monocromáticos, sin escala ni uso, pensados como contenedores de luz. Una serie abstrae lo que ya existe; la otra construye lo mínimo para hacer visible la luz. Es la primera vez que las muestro juntas”.

—Fuiste seleccionado entre más de 250 postulantes, y Gerardo Pulido, que formó parte del jurado, destacó la abstracción como uno de los rasgos de esta edición. ¿Qué significa para ti esa selección y cómo sientes que tu propuesta conversa con ese momento de la pintura chilena?

“Me alegró muchísimo. Es muy estimulante que reconozcan tu trabajo, sobre todo porque es fotográfico y la abstracción suele asociarse a la pintura. En fotografía, la abstracción se descubre en lo que ya existe. Si se mira la ciudad con atención, aparecen la geometría, el ritmo y la profundidad de las partes. En los espacios interiores, en cambio, es en la materia donde la luz emerge y adquiere sentido. Cada imagen registra un momento específico que invita a contemplar y a tomar conciencia del poder de la luz. En ambos casos la abstracción aparece al sacar elementos, hasta dejar lo esencial que se quiere transmitir”.

—La luz es el centro de tu trabajo. ¿Cómo llegaste a ella como tema y qué buscas provocar en quien mira tus obras?

“Llegué a la luz por la arquitectura. Cuando diseñas, entiendes que la luz natural es una medida anterior a todo lo que haces: marca el ritmo del día, cambia con las estaciones y te recuerda que el espacio está dentro de algo más grande. Con el tiempo me di cuenta de que lo que más me conmovía de la arquitectura era justamente cómo la luz transforma los espacios. Lo que busco es generar en quien mira un momento de reflexión y calma. Que perciba que ese instante es frágil y está a punto de desaparecer. Que tome conciencia de que estamos viviendo el presente y de que en cualquier momento todo cambia”.

“Si alguien sale de la feria mirando distinto la luz en su casa, la obra cumplió su función”.

—La abstracción a veces se percibe como un lenguaje difícil para el público general. ¿Qué le dirías a alguien que se acerca por primera vez a tu obra en la feria?

“Que se fije en qué le pasa al mirarla. Todos hemos estado en una pieza donde la luz de la tarde entra y lo cambia todo, o hemos visto cómo una sombra transforma un lugar. Mis fotos parten de esas experiencias, que son comunes. La abstracción aquí es una manera de quitar lo que distrae para que quede lo esencial. Si alguien sale de la feria mirando distinto la luz en su casa, la obra cumplió su función”.

Ramiro Miguel: “Veo a la arquitectura como actos poéticos y políticos”

—¿Qué fotografías llevarás a FAXXI 2026? ¿Hay alguna serie, ciudad o edificio que las reúna y qué ideas buscas proyectar con este trabajo?

“A FAXXI 2026 me presento con mi proyecto fotográfico ‘Estudios Imaginarios’, que consiste en una serie de 34 fotografías (estilo mixto o ‘fotomontaje’) que proponen una relectura sensible y crítica de los proyectos modernistas de vivienda construidos en Santiago durante los años 60. A través del fotomontaje, se busca visibilizar la potencia estética y simbólica de estas arquitecturas muchas veces ignoradas, revelando su valor como huellas materiales de una visión utópica del habitar urbano”.

—El jurado dijo que no evaluó solo la trayectoria, sino la propuesta específica y cómo dialogaba con el formato de la feria. ¿Qué crees que vieron en tu postulación y qué significa para ti estar entre los 80 seleccionados?

“Para mí estar dentro de los 80 seleccionados es una tremenda oportunidad de dar a conocer mi proyecto. Se agradece profundamente que artistas emergentes tengan la posibilidad de entrar a espacios tan importantes como FAXXI. Personalmente creo que el jurado valoró que mi proyecto no solo ponga sobre la mesa un tema tan relevante como el rescate de nuestro patrimonio material, sino que lo haga desde el arte”.

—¿Qué te atrae de la arquitectura como sujeto fotográfico? ¿Buscas documentarla, interpretarla o descubrir algo que el arquitecto no previó?

“Mi trabajo, como exploración visual de este paisaje urbano, no busca embellecer, sino comprender desde su radicalidad formal. El proyecto invita a reencontrarnos con una estética que, en su austeridad, desafía las lógicas del mercado y nos recuerda un momento histórico en que la arquitectura soñó con transformar la sociedad. Como arquitecto de profesión veo a la arquitectura como sujeto de interés, no solo como volúmenes y formas interesantes, sino también como actos poéticos y políticos”.

“Un momento histórico en que la arquitectura soñó con transformar la sociedad”.

—En tu trabajo, ¿qué rol cumplen la luz, la geometría y la ausencia o presencia de personas?

“Los protagonistas de Estudios Imaginarios son conjuntos residenciales que bordean el brutalismo estético: estructuras de hormigón expuesto, volúmenes duros y honestos, minimalismo en las formas. La geometría y la luz, de esta manera, son ejes fundamentales. Por lo mismo, se busca poner el foco en la arquitectura, individualizándola y eliminando todo elemento distractor ajeno al proyecto original”.

María Paz Vicens: “Me interesa conservar la atención al detalle”

—¿Qué obras presentarás en FAXXI 2026 y qué especies, paisajes o lugares aparecen en ellas?

“En FAXXI 2026 presentaré trabajos en gouache, principalmente Magnolias grandiflora y otras flores de invierno y primavera. Estos reúnen un conjunto de pinturas en torno a un momento específico del ciclo de las flores: aquel en que alcanzan su máxima apertura y comienzan, al mismo tiempo, su deterioro. Mi trabajo parte de la observación de ese estado transitorio”.

—En esta edición destacan las obras que dialogan con el paisaje, el territorio y la naturaleza. ¿Cómo recibiste la noticia de tu selección y cómo ves tu obra dentro de esa tendencia?

“Creo que mis trabajos se alinean con la tendencia que busca conectar con la naturaleza y el paisaje, ya que reflejan el ciclo de vida de las flores y su relación con el entorno”.

—¿Cómo es tu proceso de trabajo? ¿Pintas en terreno, a partir de fotografías o de la observación de ejemplares?

“Mi proceso de trabajo comienza con la observación directa de las flores. No pinto directamente, pero observo mucho porque tengo la suerte de vivir en el campo rodeada de árboles y flores. Lo que hago es sacar mis propias fotografías y también hago composiciones basadas en imágenes de distintas flores de la misma especie, algo así como un collage con distintos pétalos, hojas y pistilos, hasta que encuentro el punto que me inspira a representarlo”.

“Un momento específico del ciclo de las flores: aquel en que alcanzan su máxima apertura y comienzan, al mismo tiempo, su deterioro”.

—La acuarela naturalista tiene una larga tradición ligada a la ciencia y al registro. ¿Qué te interesa conservar de esa tradición y dónde sientes que la llevas hacia algo propio?

“De la tradición de la acuarela naturalista, me interesa conservar la atención al detalle y la precisión en la representación de las flores. Sin embargo, siento que llevo esta tradición hacia algo propio al modificar la escala y el contexto, incorporando elementos que resaltan la impermanencia y el paso del tiempo en mis trabajos”.

Laura Vernaza: “Me interesa darle a la fotografía el espacio que merece dentro del arte”

—¿Qué obras presentarás en FAXXI 2026 y qué hilo las conecta?

“Presento diferentes obras de arquitectura y cielos, siguiendo con mi trabajo fotográfico, que busca cambiar de perspectiva y mirar de otra forma aquello que comúnmente vemos. A través de la descontextualización de elementos reales (como edificios y nubes), construyo imágenes atemporales que invitan a descubrir nuevas formas de mirar. En las obras se cruzan conceptos como los límites, el horizonte y el tiempo. Por ejemplo, exhibo parte de la serie 435 días, compuesta por fotografías que tienen en común la luz con la que fueron tomadas. Son días diferentes en los que el cielo de Santiago tenía exactamente la misma luminosidad. La serie fue realizada durante más de un año y no tiene trabajo de postproducción. Cada fotografía registra ese momento preciso en que la luz se repite, sin responder a una hora específica, sino a las condiciones propias de estar ahí. También exhibo algunas fotografías de la serie Cuando nos encontramos, expuestas en abril en el Centro Cultural Las Condes”.

“En mi trabajo no busco que las fotografías se reconozcan por el territorio fotografiado, sino por las distintas interpretaciones que pueden surgir al percibirlas. Lo que creemos que define nuestros espacios y experiencias no siempre representa aquello que realmente nos identifica”.

—Fuiste seleccionada en una edición donde la mayoría de los artistas son mujeres y conviven muchos lenguajes distintos. ¿Qué significa para ti esta selección y qué te parece ese panorama?

“Me alegra ser parte de esta selección, compartir con otros artistas y llegar a nuevas personas a través de mi trabajo. También me entusiasma exponer por primera vez en el Centro Cultural El Tranque y volver a FAXXI, una feria que recuerdo desde sus ediciones en el Parque Bicentenario y que tiene un lugar especial por ser una instancia dedicada al trabajo de los artistas. Sobre la presencia de mujeres, creo que es importante reconocer que somos mayoría en el campo artístico. Desde que entré a estudiar arte he visto esa realidad. Me parece interesante seguir generando espacios donde podamos mostrar nuestros trabajos y encontrarnos con distintos públicos”.

—Te defines como fotógrafa y artista. ¿Dónde está, para ti, la frontera entre ambas cosas, o no existe?

“Estudié arte y soy artista de profesión, pero trabajo con fotografía. Cuando me defino como fotógrafa y artista es, en parte, para explicar desde dónde trabajo. Si digo que soy fotógrafa, muchas veces se entiende que hago fotografía de registro, eventos, retratos o paisajes, y mi trabajo está lejos de eso. Si digo solamente que soy artista, también puede asociarse a otras disciplinas o a medios más abstractos. Por eso me defino como ambas. Me interesa darle a la fotografía el espacio que merece dentro del arte, porque a veces se la encasilla solo en una función documental, cuando sus posibilidades van mucho más allá. En mi caso, más que existir una frontera entre ambas, la fotografía y el arte se complementan y se permean conceptualmente”.

“Uno aprende a sacar aquello que no es necesario, ciertos artificios que terminan alejando la obra de lo que realmente quiere decir”.

—¿Cuáles son las preguntas o temas que atraviesan tu obra hoy y cómo han cambiado desde que empezaste?

“Más que cambiar, mi trabajo ha ido evolucionando. Cuando uno sale de la universidad, muchas veces tiene una idea más estructurada de lo que hace, marcada por la formación académica. Con el tiempo, y al encontrarse con la vida fuera de esas estructuras, aparece una mayor libertad para explorar y entender la raíz de lo que uno crea. En mi caso, sigo trabajando con elementos que han estado presentes desde el comienzo, como los detalles que vemos, el tiempo, la cámara y la ciudad. Lo que ha cambiado es la forma de abordarlos. Mi lenguaje se ha ido volviendo más limpio y directo. En el proceso, uno aprende a sacar aquello que no es necesario, ciertos artificios que terminan alejando la obra de lo que realmente quiere decir”.

FAXXI 2026