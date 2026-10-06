Artista chilena lleva el río Cautín al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid

La muestra, coproducida por TBA21, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Centro Cultural La Moneda, reúne más de 25 obras inéditas sobre uno de los ríos más emblemáticos de la Araucanía. Tras su paso por España, llegará a Santiago en 2027 y a Nueva York en 2028.

El río Cautín cruza La Araucanía y también buena parte de la historia del pueblo mapuche. Desde este martes 6 de octubre es además el centro de CAUTÍN, la primera exposición individual en Europa de Seba Calfuqueo. La muestra se podrá visitar hasta el 17 de enero de 2027 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

La curadora es Marina Avia Estrada. La organizan TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary y el museo madrileño, y se produjo en colaboración con el Centro Cultural La Moneda como parte de una alianza internacional. Ese acuerdo ya fija el recorrido de la muestra: el próximo año se presentará en Santiago y en 2028 viajará a The Wallach Art Gallery, en el Lenfest Center for the Arts de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Un río, una cosmovisión

CAUTÍN nace de más de dos años de investigación documental y experimentación artística. Todas sus obras, más de 25, son nuevas y giran en torno al río del centro-sur de Chile, un territorio marcado por sucesivas transformaciones históricas y por una identidad híbrida.

Para el pueblo mapuche, el agua y la tierra son inseparables y dependen la una de la otra. Desde esa perspectiva, Calfuqueo muestra las consecuencias medioambientales e identitarias de esos procesos. También invita al público a acercarse a la filosofía mapuche, basada en la convivencia y la reciprocidad entre aguas, humanos, seres más-que-humanos y seres espirituales.

Uno de los ejes del recorrido es una videoanimación 3D sobre el tránsito de Carmen, la madre de la artista, por el río Cautín. En ella la acompañan las ballenas Trempulkawe, que en la mitología mapuche transportan a los difuntos para que vuelvan al alma universal. La muestra incluye además una instalación de doce grandes cerámicas zoomórficas que cruzan el metawe, la vasija tradicional mapuche, con especies nativas del Cautín como la rana de Darwin y el huillín. Completan la exposición pinturas acrílicas bordadas a mano, textiles cartográficos y una videoperformance, entre otras piezas.

Calfuqueo llega a Madrid con una trayectoria internacional consolidada. Su obra forma parte de las colecciones de la Tate Modern, el Centre Pompidou, el MALBA, el Museo Nacional de Bellas Artes y el MAC de Chile. Participó en la Bienal de Venecia y en la Bienal del Whitney en 2024, y antes en la Bienal de São Paulo en 2021. Este año recibió el Frieze Focus Stand Prize en Frieze New York.

Un hito en los 20 años del CCLM

Alejandra Valenzuela, directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda, viajó a Madrid para la inauguración del lunes 5 de octubre. “Inaugurar una exposición en uno de los museos más relevantes de España es un hito para el Centro Cultural La Moneda, que este año celebra dos décadas de trayectoria”, afirmó. Según Valenzuela, la alianza con el Thyssen-Bornemisza se basa en dos principios que la institución ha defendido desde sus inicios: “la colaboración entre países, sectores e instituciones y (…) el intercambio de experiencias, tanto entre equipos profesionales como entre las prácticas artísticas”.

La visita forma parte de una agenda que incluye reuniones con el Museo Reina Sofía y la Casa de América en Madrid, y con el British Museum y el Victoria and Albert Museum en Londres. Con ella el centro cultural busca reforzar uno de sus ejes estratégicos: traer a Chile grandes exposiciones internacionales y proyectar la cultura chilena en el exterior.

CAUTÍN se suma a otras coproducciones del CCLM. Entre ellas está Soplo (2020), la retrospectiva del brasileño Ernesto Neto realizada con la Pinacoteca de São Paulo, que el Círculo de Críticos de Arte de Chile eligió como la mejor exposición internacional de ese año. En diciembre llegará a Santiago Materia y energía, del mexicano Damián Ortega, que entre mayo y septiembre se presentó en el MASP de São Paulo en alianza con el centro cultural.

Estas coproducciones implican creación, mediación y curaduría compartidas, adaptadas al contexto de cada país. Por eso la versión chilena de CAUTÍN tendrá un capítulo especial y local. La colaboración también llegó a lo editorial: TBA21 y el CCLM coeditaron una publicación bilingüe con textos de Marina Avia Estrada, Cristian Vargas Paillahueque, Elisa Loncón, Ximena A. Cuadra Montoya, Daniela Catrileo y la propio Calfuqueo.