A pesar de no tener testamento: la millonaria herencia que recibirá el hijo de Liam Payne

El ex One Direction dejó su fortuna a Bear Payne gracias a las leyes de sucesiones inglesas.

Se sabe el destino de la herencia de Liam Payne

Siete meses han pasado desde la muerte del ex One Direction, Liam Payne, y en los últimos días se dio a conocer lo que sucederá con su millonaria herencia. El cantante no tenía un testamento escrito antes de su muerte, por lo que las leyes de sucesión inglesas determinaron por él quién recibirá su fortuna: se trata de Cheryl Tweedy, su ex pareja y madre de su único hijo, Bear Payne.

El abogado especializado en la industria musical, Richard Mark Bray, también podrá acceder a ella según documentos judiciales.

Tweedy y Payne mantuvieron una relación entre 2016 y 2018, período en el que tuvieron a su hijo Bear Gray Payne. Nacido el 22 de marzo de 2017, hoy el descendiente del cantante tiene ocho años.

Las leyes británicas indican que, al no tener una cónyuge legal, el siguiente en la línea de sucesión para el caso del intérprete son los hijos. De esa manera, se confía en que Tweedy utilice el dinero recibido para asegurar el futuro económico de Bear.

Asimismo, la madre del hijo de Liam Payne recibirá 24,3 millones de libras esterlinas (27.945 millones de pesos chilenos aproximadamente), según reveló el medio británico The Guardian.

Al momento de fallecer en octubre de 2024 en el Hotel Palermo en Buenos Aires, Argentina, el ex One Direction se encontraba con su novia Kate Cassidy, con quien tampoco se casó. Fue su pareja estable en sus últimos dos años de vida e incluso existieron informaciones de que habrían planeado contraer nupcias.

A pesar de no recibir ninguna cifra, la joven está tranquila y en ningún momento pensó en reclamar la herencia de Liam Payne. “Nunca fue sobre el dinero. Ella amó a Liam en las buenas y en las malas, y no querría que fuera de otra manera más que Bear siendo el principal beneficiario del legado de su padre“, explicó una fuente anónima al Daily Mail.