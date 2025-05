Arriesga cadena perpetua: los testimonios claves del juicio contra Sean Diddy Combs

Durante la jornada de este lunes 12 de mayo, comenzó el juicio contra el reconocido rapero Sean Diddy Combs, quien es acusado de diversos delitos sexuales, entre los que destacan violencia, abuso y manipulación. Todo esto bajo el encubrimiento de las lujosas fiestas que realizaba años atrás y en el que participaban figuras de connotación mundial.

En la instancia, la Fiscalía lo catalogó como una persona agresiva, peligrosa y maltratadora. Desde la defensa del artista, en tanto, se mantienen en su postura y lo busca declarar inocente de los cargos que se le imputan.

Durante las primeras jornadas del proceso se revelaron detalles inéditos del caso y antecedentes que sustentan la tesis del Ministerio Público. Por ejemplo, dieron cuenta de que el rapero habría incendiado el auto de un hombre, también habría colgado a una mujer de un balcón y golpeado brutalmente a su ex pareja, Casandra Ventura, además amenazarla y manipularla con publicar videos íntimos.

A pesar de tener en su contra una acusación de 17 páginas donde se señala que durante 20 años estuvo relacionado con el maltrato, agresiones, abusos y conspiración para cometer crímenes organizados, con ayuda de su entorno más cercano, Sean Diddy Combs asegura ser inocente de todos los cargos que se le acusan.

El artista de 55 años lleva seis meses meses en la cárcel, y el juicio que atraviesa actualmente se podría extender por hasta un año.

Declaraciones claves en el juicio contra Sean Diddy Combs

La declaración más importante del juicio contra Sean Diddy Combs fue la de su ex pareja, Casandra Ventura, principal víctima. Allí describió las brutales golpizas brutales que sufría por parte del artista.

“Me abusaba físicamente. Me tiraba cosas, me daba patadas, me arrastraba por el suelo y me daba patadas en la cabeza“, declaró la artista de 38 años que está embarazada de ocho meses y medio. Agregó que las agresiones la dejaban con los labios rotos, con hematomas por todo su cuerpo y los ojos morados.

Para sustentar el testimonio de la mujer, una de las principales pruebas de la Fiscalía en este caso es un video en el que Combs aparece golpeándola brutalmente en el pasillo de un hotel de Los Ángeles.

Otro de los relatos más impactantes es el de un trabajador sexual que aseguró que Combs le pagó para mantener relaciones sexuales con su pareja Cassie mientras él grababa y observaba. El testigo, reconocido como Daniel Phillip, relató que presenció agresiones físicas por parte de Combs a su pareja en ese entonces, e incluso trató de convencerla de que se alejase.

Israel Flores, policía de Los Ángeles, también testificó, oportunidad en la que relató que recibió una llamada de una mujer en apuros durante marzo de 2016 en el Hotel InterContinental. El testimonio estuvo acompañado por imágenes que mostraban a Diddy persiguiendo a Ventura por los pasillos y aprovechó de denunciar que el rapero intentó sobornarlo para que este guardara silencio.

Condena que arriesga Sean Diddy Combs

Si el juzgado considera al rapero culpable de los delitos, podría enfrentarse a cadena perpetua. A ello se le sumarían 15 años más si es culpable de trata de personas. Por último, por el delito de tráfico con fines de prostitución, se añadiría a la suma una pena de 10 años.