VIDEO – La afrodisíaca entrevista a Isabel Allende en España

La escritora Isabel Allende, de 82 años, fue invitada al programa español La Revuelta de RTVE, en España, donde protagonizó una afrodisíaca y divertida entrevista junto al conductor del espacio, David Broncano.

La novelista chilena nacida en Perú, asistió al espacio televisivo para hablar sobre su más reciente obra, Mi nombre es Emilia.

Durante la conversación, también compartió aspectos personales de su vida, incluyendo cómo conoció a su actual esposo, Roger Crukras.

En una distendida conversación con David Broncano, Allende dejó su sello: se llevó una foto de Leiva desnudo, repartió bombones de marihuana entre los presentes y bromeó sobre la vida sexual del conductor, asegurando que había conversado del tema con su pareja.

“Yo hablé con Silvia, tu novia. Pensé que lo que tú necesitas, después de conversar con ella, son afrodisíacos”, dijo Isabel Allende entre risas y aplausos del público.

En tanto, el animador respondió: “¿Qué dices, hombre? Habrás hablado con otra persona porque yo soy muy fogoso”.

“Chequéalo con ella, porque tal vez te crees muy fogoso“, respondió la escritora, mientras que el animador del programa argumentó que “no me creo, tengo un espejo grande en la habitación y me veo, y digo ‘qué vigor’”. “Ella no está de acuerdo”, respondió Allende.

Por su parte, Silvia Alonso, pareja de Broncano afirmó: “Isabel eran cosas entre nosotras, estábamos contándonos la vida, no esperaba que lo fueras a decir aquí frente a todo el mundo”.

“¿Qué le has contado? ¿No les has dicho que hoy en vez de siesta me he arrimado un poco más?”, respondió Broncano sin esperar la respuesta de Isabel Allende: “Si lo tienes que contar es porque sucede rara vez”, expresó entre risas.

Tras el comentado episodio, la escritora le entregó un libro que escribió sobre afrodisiacos, generando más risas del público.

La visita estuvo llena de cultura combinada con sentido del humor, ya que Allende habló sin filtros sobre amor, sexo y marihuana, y hasta puso en aprietos a Broncano en las preguntas finales del programa, exigiendo reciprocidad antes de contestar. Cerró entre risas con una frase que solo ella podría decir: “Se me está acabando la marihuana, así que si te sobra un poco…”.