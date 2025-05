Fue condenado a prisión: de qué se acusó al actor que le dio vida a Onur en Las mil y una noches

El actor turco Halit Ergenç tiene 55 años de edad. INSTAGRAM.

El actor turco Halit Ergenç, quien interpretó a Onur en la teleserie Las mil y una noches, fue condenado a un año y diez meses de cárcel por un tribunal de Estambul, de acuerdo a lo informado por medios de ese país.

El artista, también conocido por ser protagonista de El Sultán, fue enjuiciado tras verse ligado a las acusaciones que se interpusieron contra la agente de talentos Ayşe Barim, luego de que se la denunciara por conspirar para derrocar al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Junto a Halit Ergenç, los tribunales turcos además involucraron en el caso a otros actores de ese país, algunos de los cuales también tomaron parte en teleseries que fueron transmitidas en Chile.

De qué se acusó al actor que interpretó a Onur

Los reportes de la prensa turca apuntaron que los tribunales establecieron que Barim presionó a los actores a los que representaba, con el propósito de que apoyaran públicamente las manifestaciones contra Erdoğan, las que se iniciaron en 2013.

Junto con Halit Ergenç, la justicia turca también condenó a Rıza Kocaoğlu, en ambos casos por falso testimonio durante el proceso.

No obstante, tanto el actor que interpretó a Onur como su colega recibieron una pena de prisión en suspenso, lo que en la práctica implica que no irán a prisión mientras no cometan otro delito.

Luego de cuestionar el veredicto emitido por el tribunal de Estambul, Halit Ergenç anunció que apelará al fallo de la justicia.

Las mil y una noches es una teleserie que se estrenó en Turquía en 2006 y que en Chile fue transmitida por Mega y Chilevisión.