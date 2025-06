Desestiman la multimillonaria demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

El juez estadounidense, Lewis J. Liman desestimó durante esta jornada la demanda multimillonaria de Justin Baldoni, director y actor de la película It ends with us (Romper el círculo en español), contra Blake Lively, coprotagonista de la cinta. Los abogados de la actriz calificaron el resultado como una “victoria” dentro de su batalla legal.

Fue en enero de este año cuando Baldoni interpuso en Nueva York una demanda por difamación y otros cargos contra Lively, su marido y actor, Ryan Reynolds, sus publicistas y hasta el diario The New York Times, que cubría la disputa. La actriz previamente ya lo había acusado de acoso sexual durante el rodaje del largometraje.

El magistrado falló a favor de Lively, que había respondido con una moción en contra para que se desestimara la demanda, donde Baldoni exigía una compensación de 400 millones de dólares (373 mil millones de pesos) Además, el juez desechó la denuncia contra el medio citado, al que reclamaba otros 250 millones de la misma divisa.

La decisión se basó en que Baldoni “no cumplía con los requisitos legales exigidos“, junto con el hecho de sus argumentos se basaban solamente en declaraciones hechas en su propia denuncia presentada en la Comisión de Derechos Civiles, las que tienen “protección legal de privilegio“. El equipo legal del actor, no obstante, aún tiene oportunidad de enmendar sus alegatos hasta el 23 de junio.

Además, se pudo demostrar que Ryan Reynolds, sus publicistas y el periódico neoyorquino no actuaron con negligencia grave, ni que tuvieran motivos para dudar de la veracidad de sus declaraciones.

“El fallo de hoy es una victoria total y una reivindicación completa. Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de 400 millones de dólares era un fraude, y el tribunal lo vio con claridad”, indicaron en un comunicado los abogados de Lively, recogido por CNN.

“Esperamos la siguiente fase, en la que se buscará el reembolso de honorarios legales, daños triplicados y daños punitivos contra Baldoni, Sarowitz, Nathan y los demás involucrados de Wayfarer (la fundación de Baldoni) que promovieron este litigio abusivo”, cerraron.