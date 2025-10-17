Desde San Pedro de Atacama a Ruidosa Fest: SQM Litio lleva el talento de Marianh Torrijo al principal festival femenino del país

Con solo 18 años, la artista conocida como la “Mon Laferte de San Pedro de Atacama” deslumbró al público de Ruidosa Fest 2025, representando el talento y la identidad del norte de Chile.

Desde el corazón del desierto hasta el escenario más importante del país, Marianh Torrijo se convirtió en símbolo del talento joven y femenino del norte. CEDIDA.

Con una voz poderosa y una presencia llena de identidad, Marianh Torrijo Hernando, joven artista de San Pedro de Atacama, fue parte de Ruidosa Fest 2025, representando al norte de Chile y al talento femenino local de la mano de SQM Litio y su programa Alianza Mujer Atacameña (AMA).

Reconocida como la “Mon Laferte de San Pedro de Atacama” por su estilo y fuerza interpretativa, Marianh encantó al público con presentaciones de música tradicional andina y versiones contemporáneas que conectaron al festival con las raíces culturales de Atacama La Grande. Su participación formó parte del espacio “SQM Litio x AMA”, una iniciativa que buscó visibilizar el trabajo de mujeres creadoras de la comuna de San Pedro de Atacama, a través de talleres, muestras y experiencias artísticas en el Parque O’Higgins.

Marianh junto a Mon Laferte. CEDIDA.

Marianh Torrijo, señaló que, “aunque en mi familia no hay artistas, mi mamá siempre ha tenido un gran gusto musical y eso me inspiró a dedicarme al canto. Mi mayor referente es Mon Laferte, y aunque por ahora interpreto covers de música tradicional andina y de artistas latinoamericanos, mi sueño es llegar a componer mis propias canciones y transmitir la cultura chilena a través de ellas. Me siento muy orgullosa de poder compartir la cultura atacameña en otros lugares, y muy agradecida de que el programa AMA de SQM Litio me haya apoyado a mí y a otras mujeres”.



Durante las dos jornadas del evento, las asistentes pudieron conocer el oficio de las mujeres atacameñas mediante el taller de cerámica tradicional Lickan Antay, dirigido por Dionisia Berna Ayavire; el taller de hilado con materias primas atacameñas, a cargo de Adriana Puca Soza; y la experiencia artística “PalpArte”, guiada por Dionisia Berna Ayavire y Tatiana Hernández, que unió arte, naturaleza y participación comunitaria.

Para Javier Silva, Gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de SQM Litio, “Ruidosa Fest nos permitió visibilizar el talento y la fuerza de las mujeres de la comuna de San Pedro de Atacama que día a día trabajan por mantener vivas sus tradiciones. Desde SQM Litio buscamos promover espacios donde la cultura, la identidad, la diversidad y la participación femenina sean protagonistas del desarrollo sostenible”.



Con artistas como Mon Laferte, Myriam Hernández, Cami, Francisca Valenzuela, Javiera Mena y Nicole, Ruidosa Fest 2025 se consolidó una vez más como el festival que celebra la creatividad y el liderazgo de las mujeres en la música y las artes, siendo también una plataforma para destacar historias inspiradoras como la de Marianh Torrijo y el trabajo colectivo del programa AMA.