Expo Inclusión 2025 reunirá a más de 100 empresas con miles de ofertas laborales para personas con discapacidad y personas mayores

El encuentro ofrece miles de puestos de trabajo para personas con discapacidad y mayores, junto a charlas, paneles y actividades que promueven un ecosistema inclusivo y sostenible.

Con un ambiente lleno de energía, innovación y propósito, este miércoles se inauguró la octava versión de Expo Inclusión 2025 en el Centro Cultural Estación Mapocho. El evento, consolidado como el principal encuentro de inclusión sociolaboral del país, reunió a más de 100 empresas públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y universidades comprometidas con el desafío de construir entornos laborales más equitativos y diversos.

Durante dos jornadas, el público podrá acceder a miles de oportunidades laborales y participar en un amplio programa de charlas, paneles y talleres que abordan los nuevos desafíos en materia de inclusión, accesibilidad, innovación y sostenibilidad.

La ceremonia inaugural contó con la participación de autoridades del Estado, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil: el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Pedro Goic; el Vicepresidente Ejecutivo de SQM Litio, Carlos Díaz, y Paola Ortega, Directora Ejecutiva de Expo Inclusión quienes darán el puntapié inicial a un evento que busca abrir espacios concretos de inclusión laboral.

El evento busca también visibilizar los avances logrados en los últimos años en materia de empleabilidad de personas con discapacidad y personas mayores, pero, sobre todo, abrir el diálogo sobre los desafíos pendientes: la educación inclusiva, la accesibilidad digital, la participación de mujeres con discapacidad y la necesidad de políticas sostenidas en el tiempo.

Autoridades llaman a fortalecer la cultura inclusiva

Durante la inauguración, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó el compromiso del gobierno con la promoción de la inclusión laboral y la equidad de oportunidades.

“Nuestro compromiso como gobie

o es seguir avanzando en igualdad de oportunidades. La inclusión no solo cumple una ley, también fortalece a las empresas y genera equipos más diversos y productivos”, señaló Boccardo.



El secretario de Estado además subrayó la importancia de fortalecer el cumplimiento de la ley, que hoy alcanza un 23,8% en el sector privado y un 38,8% en el Estado, destacando que aún existen brechas que deben ser abordadas con urgencia.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, relevó el valor de la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el mundo privado.

“La inclusión laboral no es un punto de llegada, sino un punto de partida hacia una sociedad verdaderamente justa. Avanzar implica garantizar apoyos y condiciones dignas para todos”, afirmó Toro.



La autoridad enfatizó además que el Ministerio, a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), ha acompañado a más de 1.200 empresas en la implementación de políticas inclusivas, capacitando equipos de trabajo y promoviendo ajustes razonables que permitan la participación efectiva de las personas con discapacidad.

El compromiso del sector privado

En el mundo empresarial, la inclusión se ha transformado en un eje estratégico de gestión y sostenibilidad. En ese contexto, SQM Litio participó nuevamente en Expo Inclusión 2025, reafirmando su compromiso con el desarrollo de políticas que impulsen la diversidad y la equidad dentro de sus operaciones.

El vicepresidente ejecutivo de la compañía, Carlos Díaz, destacó los beneficios que ha tenido esta práctica en los equipos de trabajo.

“Incorporar personas con discapacidad enriquece al equipo y mejora el ambiente laboral. No es solo cumplir una meta, es generar oportunidades y construir una empresa más humana”, comentó Díaz.



El ejecutivo agregó que SQM Litio ha fortalecido sus programas de inclusión, sumando colaboradores de diversas comunidades del Salar de Atacama y fomentando la participación femenina en áreas productivas, con el propósito de construir una minería más diversa, sostenible y conectada con las personas.

Una feria que amplía horizontes

Expo Inclusión se ha posicionado como una plataforma que no solo promueve la empleabilidad, sino también el diálogo social y la innovación. Cada año, su alcance crece y se convierte en un punto de encuentro clave entre empresas, instituciones públicas y ciudadanía. La feria se presenta como un espacio donde la tecnología, la capacitación y la cultura se ponen al servicio de un propósito común: avanzar hacia un Chile más inclusivo, empático y participativo.

PROGRAMACIÓN DESTACADA EXPO INCLUSIÓN 2025

Este año, más allá de las ofertas laborales, se puso el foco en potenciar iniciativas que abren nuevas oportunidades de desarrollo: