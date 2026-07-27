Qué explica la cifra récord de casos de sarampión en Estados Unidos en 35 años y cómo reaccionó Chile

La última vez que el país norteamericano registró un número tan elevado de casos fue en 1991, cuando se contabilizaron 9.643.

PEXELS.

Cuando todavía faltan cinco meses para que culmine el año, la cifra de casos confirmados de sarampión en Estados Unidos ya superó el total registrado el año pasado en ese país, que había marcado el récord desde que en 2000 la enfermedad fue declarada como erradicada gracias a la inmunización, ante lo cual el Ministerio de Salud de Chile ya comenzó a adoptar medidas.

De acuerdo con las cifras que manejan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de país norteamericano, en lo que va de 2026 ya se han reportado 2.318 casos, frente a los 2.289 registrados en todo 2025 y que dejaron tres muertes, entre ellas las de dos niños pequeños.

La última vez que Estados Unidos registró un número tan elevado de casos de sarampión fue en 1991, cuando se contabilizaron 9.643 en todo el país.

Al abordar el tema, el presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, Andrew Racine, manifestó que “somos testigos de una crisis evitable que perjudica de manera desproporcionada a los niños”.

Qué explica el aumento de casos de sarampión en Estados Unidos

De acuerdo con lo planteado por medios de prensa norteamericanos, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., es apuntado como parte de la crisis generada por el aumento de los casos de sarampión.

Lo anterior, debido a sus constantes declaraciones contra las vacunas, a pesar de la evidencia científica que avala sus beneficios.

Al respecto, un sondeo realizado en 2025 por The Washington Post y la ONG KFF estableció que uno de cada seis padres estadounidenses evita o posterga la vacunación de sus hijos por temor a los efectos secundarios.

Por otra parte, y aunque la vacuna contra el sarampión es obligatoria en Estados Unidos, en gran parte del país muchas familias eluden la norma citando razones religiosas o filosóficas.

Chile reaccionó ante aumento del sarampión en EE.UU.

Este fin de semana, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, confirmó que el Ministerio de Salud reforzó las medidas frente al aumento de casos de sarampión tras el récord registrado en Estados Unidos.

Al respecto, manifestó que si bien no se ha detectado una circulación del virus entre personas dentro del país, sí se han detectado casos importados, por lo que se han intensificado las acciones de prevención, investigación epidemiológica y seguimiento de viajeros y contactos.

Recordó que en Chile la vacuna contra el sarampión forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y se administra a los niños a los 12 meses y a los tres años, y llamó a padres, madres y tutores a revisar que los menores mantengan su esquema al día y acudir a vacunatorios públicos o privados en convenio.

Apuntó que el Minsal ha estado atento al alza de casos reportados en el país norteamericano, por lo que pidió a quienes viajen a Estados Unidos que verifiquen su estado inmunitario.