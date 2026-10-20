Christina Applegate confirma que no tiene esclerosis múltiple

La actriz de Dead to Me recibió el diagnóstico en 2021 y ahora deberá someterse a nuevas evaluaciones para descubrir qué causa sus problemas de salud.

La actriz estadounidense Christina Applegate, conocida por sus papeles en Dead to Me y Married… with Children, reveló que no padece esclerosis múltiple, enfermedad que le habían diagnosticado en 2021.

La noticia, lejos de traerle tranquilidad, la dejó enfrentada a nuevas dudas sobre su salud, ya que continúa con graves dificultades físicas y asegura que sus síntomas han empeorado.

La intérprete, de 54 años, compartió la experiencia entre lágrimas en el pódcast MeSsy, que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler. Allí recordó las palabras de su doctora: “Mi doctora entró en mi habitación y dijo: ‘Felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple’”. Sin embargo, explicó que no sintió alivio al conocer el error, pues todavía desconoce qué provoca los problemas de salud que enfrenta.

Durante la conversación, Applegate enfatizó que descartar la enfermedad no significó una mejoría. “No te diagnostican erróneamente y de repente estoy mejor. ¡No he mejorado, Jamie! Si acaso, he empeorado”, afirmó. Por ello, sus médicos deberán iniciar nuevas evaluaciones para determinar el origen de sus síntomas, que han afectado su movilidad y la obligan a utilizar una silla de ruedas para acudir a consultas.

La noticia también tuvo un fuerte impacto emocional en la actriz, quien reconoció haber atravesado una profunda depresión durante estos años. “He pasado por una gran depresión por esto. Pero lo perdí todo. Perdí mi trabajo”, confesó. Además, manifestó sentirse confundida tras descubrir que el diagnóstico que había dado sentido a sus dificultades durante años era incorrecto.

En el mismo episodio del pódcast, la neuróloga Marwa Kaisey explicó que diagnosticar la esclerosis múltiple puede ser complejo, ya que no existe una única prueba que permita confirmar la enfermedad. Según la especialista, cerca de una de cada cinco personas diagnosticadas con esta condición podría no padecerla.