El 8 de diciembre, el Teatro Municipal de Santiago presentará un concierto que junta orquesta, coro lírico, banda de rock y un solista bajo la dirección de Eduardo Gajardo Schmidlin.

¿Qué pasa cuando las guitarras de Queen se encuentran con una orquesta y con las voces de un coro de ópera? Esa es la propuesta de Queen sinfónico, que el próximo 8 de diciembre, a las 19:00 horas, subirá a 90 artistas al escenario del Teatro Municipal de Santiago para reinterpretar algunas de las canciones más conocidas del grupo de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Eduardo Gajardo Schmidlin dirige el espectáculo y firma los arreglos. Junto al Coro del Teatro Municipal de Santiago tocarán una orquesta, una banda de rock y un solista. El programa tendrá 16 piezas de distintas etapas de la carrera de Queen, entre ellas “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” y “Somebody to Love”, con arreglos nuevos para un montaje de gran formato. radioagricultura

Lo que distingue a esta producción es que no viene de una productora externa: la arman los propios trabajadores del recinto. El Sindicato del Coro y el Sindicato Administrativo del Teatro Municipal de Santiago están detrás de la iniciativa, y el dinero que se recaude irá a ambas organizaciones.