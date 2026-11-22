El senador sostuvo que “la vida es cíclica. Cuando se actúa mal en la vida, ella misma te la devuelve”.

El senador Fidel Espinoza reaccionó a las declaraciones de Juan Luis Castro donde responsabilizó a Paulina Vodanovic por la presunta falsificación de su firma y la de la senadora Ximena Órdenes (PPD) para retirar sus permisos constitucionales en el Senado.

Hace un par de días reconoció estar molesto por la situación, pero afirmó que “siendo justo, este hecho se ha sobredimensionado de una manera absolutamente absurda“.

Pero tras la entrevista de Castro a La Tercera, donde aseguró que la presidenta del PS fue quien ordenó el retiro de los permisos, Espinoza abordó la noticia haciendo eco de lo que vivió hace unos meses cuando se suspendió su militancia tras ser acusado de violencia intrafamiliar.

A través de su cuenta en X, Fidel Espinoza indicó que la acusación de Castro contra Vodanovic era “incomprensible“.

“En fin, los mismos que me dejaron solo hace tres meses y creyeron un hecho en mi contra, que resultó ser falso y no han sido capaces de pedir una sola disculpa ni privada ni pública, hoy están envueltos en una batahola que ya nadie logra entender. Y que solo daña al PS”, sostuvo en el post.

Así, agregó, indicó que “la vida es cíclica. Cuando se actúa mal en la vida, ella misma te la devuelve” y que “ante la Fiscalía hay que hablar con toda la verdad y es ello lo que haremos cuando seamos citado a declarar. Como corresponde”.

Por último hizo un llamado a sus colegas socialistas: “¡Basta de autogoles, por favor!“.