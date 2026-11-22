La ministra dejó en claro que “acá hay un ministerio con un gran equipo, trabajando muy fuerte para lograr cosas para todos los chilenos”.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se refirió a las recientes declaraciones de la exsubsecretaria Carolina Rossi, donde explicitó las diferencias que existían entre ambas respecto a la política científica y el vínculo entre el Ministerio tanto con la academia como con investigadores.

En conversación con La Tercera, indicó que “yo apoyo la tecnología, pero faltó espacio de conversación profunda con la academia y los científicos“.

Al respecto, y en medio de una actividad en la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, la secretaria de Estado descartó estos dichos.

“Estamos viviendo en un momento transformador en el mundo, un momento de cambio donde, si nosotros seguimos el statu quo, no vamos a poder dar las oportunidades a todos los chilenos a competir en las grandes ligas“, afirmó.

De esta forma, agregó, “el mensaje para todos los chilenos es que acá hay un ministerio con un gran equipo, trabajando muy fuerte para lograr cosas para todos los chilenos. Y sí, en momentos de disrupción, a veces hay un poco de inconfortabilidad, un poco de cambio”.

En esa misma línea, planteó que “si fuese todo calmadito, es ahí donde uno se preocupa“.

Lincolao fue consultada directamente por las diferencias que habría tenido con la exsubsecretaria Rossi, declaró que “tenemos un equipo excelente en el ministerio, afiatado, un equipo feliz, optimista“.