El mandatario dejó atrás la cifra más baja que había marcado en el estudio y logró reponerse aumentando en cinco puntos el respaldo a su gestión.

Tras varias semanas a la baja, la encuesta Criteria registró un alza en la aprobación del presidente José Antonio Kast. La más importante desde julio.

En esta oportunidad, el mandatario registró un 23% en este ítem, cinco puntos más que la semana pasada cuando tuvo su cifra más baja desde que asumió en marzo llegando a solo un 18% de respaldo por parte de quienes participaron en el estudio.

Por otro lado, la desaprobación a la gestión del mandatario tuvo un descenso de cuatro puntos, pasando de 72% a 68%. En tanto, un 9% respondió que no sabe cómo evaluar su desempeño como Presidente.

La nueva edición de la encuesta Criteria no solo tuvo novedades en la aprobación del presidente Kast, sino que también en la evaluación del gabinete.

Quienes obtuvieron los más altos índices de aprobación fueron el ministro de Vivienda, Iván Poduje; y la ministra de Salud, May Chomali, ambos con un 48%. Un poco más atrás quedó la titular de Bienes Nacionales, Catalina Paros con un 44%.

En la vereda opuesta, los ministros con los mayores índices de desaprobación fueron el ministro de Justicia, Fernando Rabat (73%); el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (70%); y el ministro del Trabajo, Tomás Rau (57%).