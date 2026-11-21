El técnico aseguró su continuidad en la banca, por lo menos, hasta fines de 2027.

Tras semanas de incertidumbre, finalmente Colo Colo confirmó que Fernando Ortiz continuará un año más en la banca alba, por lo menos hasta fines de 2027.

Fue a través de redes sociales que el equipo popular comunicó la noticia a sus miles de seguidores, despejando una de las grandes dudas tras obtener la estrella número 35.

En la cuenta oficial de Instagram, consignaron el siguiente mensaje: “¡Seguimos juntos, Tano! Fernando Ortiz firma su renovación como entrenador de Colo-Colo. ¡Vamos con todo por los nuevos desafíos que tenemos por delante! ¡Mucho éxito, profe!“.

El post vino a compañado de una serie de imágenes en las que el DT aparece junto a Aníbal Mosa y posa junto a una camiseta del cuadro con el que logró la hazaña en la Liga de Primera.

En otra publicación, Fernando Ortiz se declaró “feliz” de continuar en Colo Colo. De hecho, comparó este momento con el día en que “me contrataron y poder renovar a esta institución tan emblemática de este país. Sinceramente estoy feliz, ilusionarme con nuevos desafíos que vienen por delante y trabajar en conjunto, que eso es lo más importante”.

“Tanto nuestro presidente como nosotros y los jugadores vamos a afrontar un 2027 para seguir creando ilusiones y poder lograr objetivos. (…) Por delante tenemos un objetivo muy importante también que es la Copa Chile y estamos mentalizados en ese objetivo por conseguir, que es tan importante como el torneo local”, añadió.

Por último, continuó, “el agradecimiento hacia la hinchada, nuestra gente, no solo en nuestra casa, sino la gente que se acerca cada vez que vamos al interior del país. Es algo que nos moviliza a nosotros como jugadores y cuerpo técnico ver a esa gente realmente apasionada por nuestro club y agradecerles”.

“Esa es la palabra que no me sale de mi cabeza: agradecimiento total, que sigan apoyando, que nosotros vamos a darle todo para que podamos seguir construyendo la historia de esta institución“, cerró.