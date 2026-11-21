El ministro de Justicia fue invitado a comparecer en la instancia este lunes, al igual que el exsubsecretario Luis Silva.

El presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el diputado Raúl Soto (PPD), confirmó que el Gobierno aún no entrega todos los decretos solicitados respecto a las bajas de condenas que recibieron personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad.

Al respecto, el parlamentario indicó que “lo que está pendiente y hasta la fecha no ha ocurrido es la entrega del listado completo y adjunto de cada uno de los decretos que ha firmado el actual gobierno en cualquier tipo de delitos respecto de aquellas materias donde no exista una orden expresa de la Corte Suprema en carácter de público pero anonimizado, resguardando la identidad de la víctima”.

“Eso es necesario para el trabajo adecuado de la comisión para transparencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido”, agregó.

Además de los decretos, Soto confirmó que el ministro Fernando Rabat fue citado para comparecer en la comisión revisora de su acusación constitucional este lunes, sesión que está fijada para las 16:00 horas. También fue convocado el exsubsecretario Luis Silva.

“Son los principales implicados quienes han firmado estos decretos de rebaja de condena y, por lo tanto, para que den cara al país y respondan las preguntas de la comisión“, indicó el presidente de la instancia.