Andres Díaz cuestionó las críticas recibidas por el spot, sosteniendo que “hay una diferencia enorme entre cuestionar una idea y descalificar a las personas que están detrás”.

Andrés Diaz es el socio y fundador de la agencia FRI, la cual estuvo a cargo de la campaña del Ministerio de Salud (Minsal) contra el consumo de tabaco y vapeadores.

El video animado es protagonizado por personajes que representan el daño que provocan en el organismo estas sustancias. Pero más allá de generar consciencia, una vez que se lanzó, la pieza audiovisual fue blanco de críticas.

Por un lado se acusó el posible uso de inteligencia artificial en la realización del spot y, por lo mismo, se cuestionó que la agencia se adjudicara $120 millones para llevarla a cabo.

Por lo mismo, el hombre detrás de la agencia a cargo de la campaña del Minsal alzó la voz y para ello utilizó la red social LinkedIn.

En ella postuló que “vivimos tiempos de mucha rabia. Donde parece más fácil destruir que construir” y que lo realizado fue “una campaña que utiliza el humor, la ironía y la música para hablarles a los adolescentes sobre los riesgos de fumar y vapear“.

Luego de que se pusiera en duda el resultado final, Andrés Díaz recalcó que “somos una pyme chilena. Una agencia independiente que se saca la cresta todos los días para salir adelante“. Así, aseguró que pese a las críticas “estamos profundamente orgullosos de ese trabajo“.

“Por supuesto que las ideas se pueden cuestionar. Y está bien que así sea. La crítica es parte de nuestro oficio. Pero también creo que hay una diferencia enorme entre cuestionar una idea y descalificar a las personas que están detrás“, remató.